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Αναβάλλεται το αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη με τον Θοδωρή Φέρρη στον Λυκαβηττό

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Η Panik Live Productions ανακοίνωσε την αναβολή του αφιερώματος στον Μίκη Θεοδωράκη, με τον Θοδωρή Φέρρη, την Κλαυδία και τον Άγγελο Θεοδωράκη, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις για βροχοπτώσεις την ημέρα της συναυλίας καθιστούν αμφίβολη την εγκατάσταση της παραγωγής και, ως εκ τούτου, την ομαλή διεξαγωγή της.

Όλοι όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια θα λάβουν πλήρη επιστροφή των χρημάτων τους.

Το αφιέρωμα στον σπουδαίο Μίκη Θεοδωράκη θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο και σε άλλο χώρο, που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Θοδωρής Φέρρης Λυκαβηττός Μίκης Θεοδωράκης

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