Σίσσυ Χρηστίδου: Το “Χαμογέλα και πάλι!” έγινε καθημερινό – “Δεν πιστεύαμε ότι θα το ξαναπούμε τόσο σύντομα”

Πρεμιέρα στην πρωινή καθημερινή ζώνη του Mega έκανε σήμερα η Σίσσυ Χρηστίδου με την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Η παρουσιάστρια και η παρέα της έρχονται με την ίδια διάθεση να σχολιάζουν όσα συμβαίνουν, να συζητούν όσα αξίζει να συζητηθούν και να προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης, γέλιου και ουσιαστικής ψυχαγωγίας.

Στο πλευρό της Σίσσυς Χρηστίδου βρίσκονται ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου, συνθέτοντας μια δεμένη ομάδα με χημεία, χιούμορ και άποψη.

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου θα μοιράζεται συνταγές, γευστικές προτάσεις και ιδέες που κάνουν την κουζίνα πιο δημιουργική, ενώ ο Ανδρέας Μικρούτσικος θα δίνει τα δικά του ραντεβού με τη Σίσσυ Χρηστίδου και την παρέα του «Χαμογέλα και πάλι!», όταν η επικαιρότητα το επιτάσσει.

«Καλημέρα και καλή εβδομάδα! Έχουμε χρόνια να το πούμε αυτό… Και η αλήθεια είναι ότι δεν πιστεύαμε ότι θα το ξαναπούμε τόσο σύντομα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ, καθημερινό το «Χαμογέλα» μας…

Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, είναι όλοι εδώ, όλοι οι άνθρωποι που αγαπάμε, και πίσω από τις κάμερες, οι περισσότεροι δηλαδή… Κάποια πράγματα άλλαξαν, τα βασικά όμως που ξέρετε όχι. Είμαστε πολύ πιστοί σε αυτά που αγαπάμε…», είπε μεταξύ άλλων η Σίσσυ Χρηστίδου στην έναρξη.