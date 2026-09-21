Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη οι ασφαλτοστρώσεις στη Θεογένους Χαρίση – Δείτε βίντεο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και αυτή την εβδομάδα το ευρύ πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, με τις τεχνικές υπηρεσίες να παρεμβαίνουν σε κεντρικά σημείων της πόλης με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, οι εργασίες εστιάζουν στην περιοχή της Θεαγένους Χαρίση, προκαλώντας τμηματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Το πρόγραμμα των εργασιών:

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου: Ασφαλτόστρωση στην οδό Θεαγένους Χαρίση , στο τμήμα μεταξύ των οδών Περδίκα και Ιωάννη Χρυσοστόμου.

Ασφαλτόστρωση στην οδό , στο τμήμα μεταξύ των οδών Περδίκα και Ιωάννη Χρυσοστόμου. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου: Οι εργασίες μεταφέρονται στο επόμενο τμήμα της Θεαγένους Χαρίση, από την Ιωάννη Χρυσοστόμου έως τη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν την εργοταξιακή σήμανση και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή καθυστερήσεων.