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Σε δημόσια διαβούλευση η πρόταση για την Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Θεσσαλονίκης

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Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται η αρχιτεκτονική πρόταση που απέσπασε το πρώτο βραβείο στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών για την Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Θεσσαλονίκης.

Η «Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε.», σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τον Δήμο Θεσσαλονίκης, καλεί τους πολίτες και τους επιστημονικούς φορείς να συμμετάσχουν στη διαδικασία, καταθέτοντας τις απόψεις, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους έως τις 17 Οκτωβρίου 2026.

Το εγχείρημα για την Ενοποίηση και Ανάδειξη των Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου, συνεκτικού και προσβάσιμου δικτύου, το οποίο θα συνδέει το πλούσιο μνημειακό απόθεμα της Θεσσαλονίκης με τον δημόσιο χώρο και την καθημερινή ζωή της πόλης.

Η περιοχή του σχεδιασμού οριοθετείται από τις οδούς Αγγελάκη, Ολυμπιάδος, 26ης Οκτωβρίου και τη Λεωφόρο Νίκης, με κεντρικό άξονα την Εγνατία. Στον πυρήνα του περιλαμβάνονται 20 εμβληματικά μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι, μεταξύ των οποίων η Ρωμαϊκή Αγορά, ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου, η Ροτόντα, ο Λευκός Πύργος, καθώς και οι αρχαιολογικοί χώροι που αναδείχθηκαν στους σταθμούς του Μετρό «Βενιζέλου» και «Αγίας Σοφίας».

Βασικές επιδιώξεις του σχεδιασμού είναι η καλύτερη σύνδεση και ανάδειξη των μνημείων, η ενσωμάτωσή τους στον σύγχρονο αστικό ιστό, η βελτίωση της προσβασιμότητας και η ενίσχυση της ήπιας κινητικότητας, ώστε η ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Θεσσαλονίκης να αποτελεί ακόμη πιο ενεργό κομμάτι της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών.

Η δημόσια διαβούλευση δίνει τη δυνατότητα στην κοινωνία της πόλης και στην επιστημονική κοινότητα να συμβάλουν στη διαμόρφωση του επόμενου σταδίου αυτού του σημαντικού σχεδιασμού για το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την πρόταση και να υποβάλουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα:
https://diavouleusithes.anaplassis.gr/

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 17 Οκτωβρίου 2026

Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Θεσσαλονίκη

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