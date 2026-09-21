Χρήστος Χατζηπαναγιώτης για το έμφραγμα: “Καταλαβαίνεις ότι η ζωή είναι ένα τίποτα, από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να γίνεις παρελθόν”

Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης παραχώρησε συνέντευξη στη δημοσιογράφο του Happy Day, Χριστιάνα Κοχλατζή. Με αφορμή την επιστροφή της παράστασης «Μπαμπάδες με ρούμι» για 5η χρονιά στο Θέατρο Αλίκη, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για προσωπικά ζητήματα και αποκάλυψε άγνωστες λεπτομέρειες.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον γάμο της Δανάης Μπάρκα, αποκάλυψε πώς πληροφορήθηκε τα ευχάριστα νέα για την εγκυμοσύνη της, ενώ έκανε αναφορά και στη δική του περιπέτεια με την υγεία του, την οποία αντιμετώπισε πριν από μερικά χρόνια.

«Νιώθω χαρούμενος που είναι η Δανάη τόσο χαρούμενη και τόσο ευτυχισμένη. Μας είπε ότι περιμένει παιδί. Εγώ ήμουν ο πιο ψύχραιμος από όλους. Η μαμά (Βίκυ Σταυροπούλου) δεν ήταν πολύ ψύχραιμη. Εγώ ήμουν ψύχραιμος στην τάξη. Έκανε σαματά, ρε παιδί μου, ναι, συγκινήθηκε η Βίκυ», μοιράστηκε ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.

«Αν χρειάζεται, θα το κρατήσω κι εγώ, αλίμονο. Είμαι ετοιμοπόλεμος. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Φτύστε μας», πρόσθεσε ο ηθοποιός για την εγκυμοσύνη της Δανάης Μπάρκα.

Το έμφραγμα και η αλλαγή κοσμοθεωρίας

«Όταν για λόγους υγείας αναγκάστηκα να κάνω μια αναγκαστική αποχή 2-3 μήνες, το μόνο που με ενδιέφερε ήταν αν θα μπορέσω να ξαναπαίξω», εξομολογείται ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης για το έμφραγμα που υπέστη τον Μάρτιο του 2024, ενώ βρισκόταν σπίτι του.

«Η περιπέτεια υγείας μας άφησε με το στόμα ανοιχτό. Όταν καταλαβαίνεις τόσο άμεσα ότι η ζωή είναι ένα τίποτα, ότι η ζωή δηλαδή κρέμεται σε μια κλωστή και ότι από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να γίνεις παρελθόν, θα είναι μεγάλη χαζομάρα να συνεχίσεις να βλέπεις τα πράγματα όπως ενδεχομένως τα έβλεπες πριν», επισημαίνει αμέσως μετά.

«Αλλάζει η ματιά σου. Ζεις το τώρα. Ζεις τη στιγμή. Εγώ ζω αυτό που κάνουμε τώρα οι δυο μας. Είμαστε ένα τίποτα. Είμαστε μια σκιά από γρήγορο πέταγμα πουλιών. Άρα απόλαυσε τη στιγμή. Να είσαι ανεκτικός και καλός με τους άλλους. Δεν παίρνεις τίποτα μαζί σου», ολοκλήρωσε λέγοντας ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης στη συνέντευξή του στην πρεμιέρα του Happy Day.