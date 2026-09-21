Άση Μπήλιου – Η συγκινητική αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη στην πρεμιέρα του Stars System: “Δυστυχώς έτσι είναι η ζωή μας”

Σε καθημερινή βάση θα προβάλλεται πλέον το «Stars System» με την Άση Μπήλιου, που έκανε πρεμιέρα το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου 2026. Η γνωστή αστρολόγος υποδέχθηκε το τηλεοπτικό κοινό στη νέα εποχή της εκπομπής, η οποία μετά από αρκετά χρόνια εβδομαδιαίας παρουσίας μεταδίδεται πλέον καθημερινά στις 09:00.

Κατά την έναρξη της εκπομπής, η Άση Μπήλιου έκανε μια αναδρομή στα 25 χρόνια παρουσίας της στην πρωινή ζώνη, αλλά και στα 20 χρόνια του «Stars System».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο δύσκολο καλοκαίρι που προηγήθηκε, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη στις 9 Σεπτεμβρίου.

«Είμαι 25 χρόνια στην πρωινή ζώνη και είμαι 20 χρόνια στο Stars System. Το Stars System τον Ιούνιο σάς άφησε ως μία εβδομαδιαία εκπομπή. Ήρθε τον Σεπτέμβρη ανανεωμένο, ως μία καθημερινή εκπομπή. Το ραντεβού μας νομίζω θα γίνει το πιο απαραίτητο ραντεβού στην καθημερινότητά σας. Είναι κάθε μέρα στις 9 το πρωί εδώ, να βλέπουμε τι γίνεται, τι μας φέρνει τέλος πάντων το σύμπαν, πώς θα το αντιμετωπίσουμε και κυρίως πώς θα το εκμεταλλευτούμε», είπε αρχικά η Άση Μπήλιου.

Στη συνέχεια, η αστρολόγος θέλησε να σταθεί στις δυσκολίες των προηγούμενων μηνών και στις απώλειες που σημάδεψαν το τέλος του καλοκαιριού.

«Το φετινό καλοκαιράκι περίεργο. Δεν ξέρω πώς ήταν για εσάς. Εγώ εύχομαι να έχετε επιστρέψει όλοι με υγεία, να είστε καλά, να έχετε μαζέψει δυνάμεις. Ήταν ένα περίεργο καλοκαίρι. Τελείωσε βασικά πολύ περίεργα. Τελείωσε με πολύ στεναχώρια, με την τελευταία έκλειψη στους Ιχθύες, πολύ σημαντικές απώλειες, με πιο σημαντική από όλες, η αλήθεια είναι, αυτή του Γιώργου Μαζωνάκη», ανέφερε.

«Δυστυχώς έτσι είναι η ζωή μας, όμως. Δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι πολλά πράγματα που ουσιαστικά μας βάζουν έτσι κάθε μέρα και σε μία διαφορετική ατμόσφαιρα και διάθεση», συμπλήρωσε η Άση Μπήλιου στην πρεμιέρα του καθημερινού «Stars System».