Συνελήφθη στους Ευζώνους 46χρονος Σκοπιανός με ευρωπαϊκό ένταλμα της Ιταλίας για διακίνηση 35 κιλών κοκαΐνης

Στα χέρια των ελληνικών Αρχών έπεσε 46χρονος Σκοπιανός, εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των ιταλικών Αρχών για υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, από αστυνομικούς της Παιονίας, καθώς ο 46χρονος εισήλθε στην Ελλάδα μέσω του συνοριακού σταθμού των Ευζώνων Κιλκίς. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό ένταλμα, οι ιταλικές Αρχές ζητούν την έκδοσή του προκειμένου να εκτίσει ποινή που του έχει επιβληθεί για διακίνηση 35 κιλών κοκαΐνης. Η πράξη φέρεται να τελέστηκε το 2007, ενώ η ναρκωτική ουσία είχε εισαχθεί μέσω Ισπανίας και κατέληξε στην Νάπολη της Ιταλίας.

Ο 46χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να εκτελεστεί το ένταλμα και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής του στην Ιταλία.