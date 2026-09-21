MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συνελήφθη στους Ευζώνους 46χρονος Σκοπιανός με ευρωπαϊκό ένταλμα της Ιταλίας για διακίνηση 35 κιλών κοκαΐνης

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στα χέρια των ελληνικών Αρχών έπεσε 46χρονος Σκοπιανός, εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των ιταλικών Αρχών για υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, από αστυνομικούς της Παιονίας, καθώς ο 46χρονος εισήλθε στην Ελλάδα μέσω του συνοριακού σταθμού των Ευζώνων Κιλκίς. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό ένταλμα, οι ιταλικές Αρχές ζητούν την έκδοσή του προκειμένου να εκτίσει ποινή που του έχει επιβληθεί για διακίνηση 35 κιλών κοκαΐνης. Η πράξη φέρεται να τελέστηκε το 2007, ενώ η ναρκωτική ουσία είχε εισαχθεί μέσω Ισπανίας και κατέληξε στην Νάπολη της Ιταλίας.

Ο 46χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να εκτελεστεί το ένταλμα και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής του στην Ιταλία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Θρίλερ στο Μεκλεμβούργο: Στο όριο εισόδου στη Βουλή το CDU του Μερτς – Αγωνία με την καταμέτρηση στο 86%

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Κατερίνα Βρανά: Η σεξουαλική μου ζωή άλλαξε τελείως – Πήρα τρία χρόνια off

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Απίστευτο περιστατικό στην Ταϊλάνδη με όχημα συντήρησης χλοοτάπητα να πατάει τον Τάουνσεντ (video)

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ρωσία: Ένας νεκρός σε ουκρανική επίθεση με drone στην περιφέρεια Μπριάνσκ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Τραγωδία στην Ευρυτανία: Νεκρός 65χρονος, το αυτοκίνητό του έπεσε σε γκρεμό 80 μέτρων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Ηρακλής: “Λευκός καπνός” στο ραντεβού Μονεμβασιώτη-Ματσάρι