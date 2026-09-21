Πιερρακάκης: Οριζόντια η αύξηση στο επίδομα θέρμανσης χωρίς αλλαγή στα κριτήρια

Για διπλή ασπίδα προστασίας στο πετρέλαιο θέρμανσης έκανε λόγο μιλώντας το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως εξήγησε στον ΣΚΑΪ «το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με το ότι αν άνοιγε σήμερα θα ήταν στα 2 ευρώ. Έχουμε πει ότι θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι στα 1,75 ευρώ. Έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Θα υπάρξει μια οριζόντια αύξηση χωρίς να αλλάξουν κριτήρια και δικαιούχοι».

Επισήμανε ότι «η Γαλλία έχει την προεδρία των G7, συγκάλεσε σύνοδο και καταλαβαίνω ότι η πρόταση της γαλλικής προεδρίας είναι να απελευθερωθούν αποθέματα ώστε να πέσει η τιμή του πετρελαίου».

Διεμήνυσε ακόμα ότι «εφεδρείες υπάρχουν και για τα κακά σενάρια. Η αντιπολίτευση μας έλεγε δώστε τα όλα τώρα από την άνοιξη. Κάναμε τη ΔΕΘ και ερχόμαστε 2 εβδομάδες μετά να κάνουμε ανανκοινώσεις για στηρίξη. Οι εφεδρείες δεν είναι άπειρες, η κίνηση που κάνει η ελληνική οικονομία και κυβέρνηση είναι κίνηση που άλλες χώρες δεν μπορούν να κάνουν»

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μείωσης του ΕΦΚ εξήγησε ότι «στην πολιτική πρέπει να μπορείς να κάνεις όλες τις πράξεις, δεν είναι ευχολόγιο. Ο πρωθυπουργός είπε ότι πέρα από τα εθνικά μέτρα – είμαστε 3οι σαν ποσοστό του ΑΕΠ στα αμιγώς ενεργειακά – δεν μας νοιάζει ο φόρος αλλά ο χώρος. Είτε είναι ο ΕΦΚ, 4,2 δισ ευρώ τον χρόνο δηλαδή δύο ΔΘ, είτε ο ΦΠΑ, 2 δισ. ευρώ, μας νοιαζει αν πάμε στα κακά σενάρια αν θα έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξουμε τους πολίτες. Εμείς μπορούμε να δεσμευθούμε ότι η Ελλάδα θα κάνει το απόλυτο στο πλαίσιο των εθνικών και δημοσιονομικών δυνατοτήτων για να στηρίξει τον κόσμο»