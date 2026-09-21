Χαλκιδική: Νεκρή 90χρονη που παρασύρθηκε από ΙΧ
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Μία 90χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της χθες σε περιοχή της Χαλκιδικής, μετά από παράσυρση από διερχόμενο αυτοκίνητο.
Το δυστύχημα έγινε χθες το πρωί γύρω στις 06:40 στο Μεταγγίτσι του Δήμου Σιθωνίας. Αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 52χρονος παρέσυρε την ηλικιωμένη που κινείτο πεζή, με συνέπεια να την τραυματίσει βαριά.
Η γυναίκα διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου λίγη ώρα αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Γροιλανδία: Η Δανία λέει πως το ΝΑΤΟ θα έχει ευθύνη για την ασφάλεια της Αρκτικής βάσει της συμφωνίας
- Σέρρες: Συνελήφθησαν δύο Κινέζες για παράνομη αλιεία αχιβάδων – Κατασχέθηκαν 32 κιλά οστράκων
- Θεσσαλονίκη: Έρχονται τα 61α Δημήτρια με θέατρο, μουσική, όπερα, χορό και εικαστικές τέχνες – 33 εκδηλώσεις σε 15 χώρους της πόλης