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Χαλκιδική: Νεκρή 90χρονη που παρασύρθηκε από ΙΧ

Αρχείο Intime
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Μία 90χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της χθες σε περιοχή της Χαλκιδικής, μετά από παράσυρση από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Το δυστύχημα έγινε χθες το πρωί γύρω στις 06:40 στο Μεταγγίτσι του Δήμου Σιθωνίας. Αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 52χρονος παρέσυρε την ηλικιωμένη που κινείτο πεζή, με συνέπεια να την τραυματίσει βαριά.

Η γυναίκα διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου λίγη ώρα αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.

Χαλκιδική

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