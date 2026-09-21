Θρήνος για την Σίντι Κρόφορντ: Πέθανε ο γιος της Πρίσλεϊ Γκέρμπερ σε ηλικία 27 χρόνων

Νεκρός στα 27 του εντοπίστηκε σε κέντρο αποκατάστασης όπου βρισκόταν ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, ο γιος της Σίντι Κρόφορντ και αδερφός του μοντέλου Κάια Γκέρμπερ.

Την είδηση μετέδωσαν οι ιστοσελίδες ΤΜΖ και People επικαλούμενες την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Κομητείας του Λος Άντζελες.

Το τραγικό γεγονός επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της οικογένειας της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ δηλώνοντας «η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά δύσκολης και επώδυνης περιόδου».

Για την ώρα, πάντως, δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου του 27χρονου καθώς δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η νεκροψία.