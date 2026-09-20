“Πυρά” Μπέου κατά διαιτητών: “Ντροπή σας, να ελεγχθούν από την εισαγγελία”

Έντονη ήταν η αντίδραση του Αχιλλέα Μπέου για τις διαιτητικές αποφάσεις στην αναμέτρηση του Πανθεσσαλικού ανάμεσα στον Βόλο ΝΠΣ και την ΑΕΚ, με αφορμή το ακυρωθέν γκολ του Φουρτάδο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Ο δήμαρχος Βόλου, με διαδοχικές αναρτήσεις του στο Facebook, έκανε λόγο για αλλοίωση αποτελέσματος, υποστηρίζοντας ότι πριν από τον καταλογισμό του οφσάιντ υπήρξε παράβαση που, κατά την άποψή του, θα έπρεπε να έχει καταλογιστεί ως πέναλτι.

Παράλληλα, ο Αχιλλέας Μπέος εξαπέλυσε επίθεση στους διαιτητές της αναμέτρησης, Πολυχρόνη και Τζήλο, ζητώντας να ελεγχθούν.

Σε δεύτερη ανάρτησή του, μάλιστα, προχώρησε σε σοβαρή καταγγελία, υποστηρίζοντας ότι είχε πληροφορηθεί πως στο συγκεκριμένο παιχνίδι «παίχτηκαν πολλά λεφτά στο διπλό» και ζητώντας από την εισαγγελία να εξετάσει την υπόθεση, εφόσον προκύπτει οποιαδήποτε συμμετοχή των διαιτητών.

Δείτε τις διαδοχικές αναρτήσεις του Αχιλλέα Μπέου στο Facebook:

«Για άλλη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες αλλοίωσης αποτελέσματος. Πριν τον καταλογισμό του οφ σάιντ υπάρχει πεντακάθαρη ανατροπή – πέναλτι, που κλείνουν τα μάτια και ο Πολυχρόνης και ο Τζήλος. Ντροπή σας. Κουράστηκα μαζί σας…»

«Ντρέπομαι πραγματικά με αυτά που βλέπω σήμερα στο Πανθεσσαλικό. Η σφαγή των αμνών. Πληροφορήθηκα ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι παίχτηκαν πολλά λεφτά στο διπλό. Τζηλος και Πολυχρόνης να ελεγχθούν από την εισαγγελία, αν και εφόσον συμμετέχουν…»