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Η Ουκρανία χτύπησε για πρώτη φορά τη Μόσχα με τον βαλλιστικό πύραυλο Pelican – Δείτε βίντεο

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Η Ουκρανία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον νέο βαλλιστικό πύραυλο «Pelican» (FP-7) στη διάρκεια μίας μεγάλης κλίμακας νυχτερινής επίθεσης στην περιοχή της Μόσχας, ανακοίνωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι οι δυνάμεις της Ουκρανίας έπληξαν μία «σημαντική εγκατάσταση της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας», καθώς και εγκατάσταση logistics στην περιοχή της Μόσχας.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα του χρησιμοποίησε συνολικά 10 διαφορετικούς τύπους όπλων, στην πλειονότητά τους εγχώριας ανάπτυξης, μεταξύ των οποίων και ο βαλλιστικός πύραυλος «Pelican».

Η κοινή επιχείρηση των ουκρανικών δυνάμεων άμυνας και πληροφοριών έβαλε στο στόχαστρο κρίσιμες εγκαταστάσεις πετρελαίου και εφοδιαστικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένου του διυλιστηρίου πετρελαίου της Gazprom Neft στη Μόσχα στην περιοχή Καπότνια.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση παρέχει το 40% των καυσίμων για τη ρωσική πρωτεύουσα και την ευρύτερη περιοχή.

Ο δήμαρχος της Μόσχας έκανε λόγο για «τη μαζικότερη» επίθεση που έχει αντιμετωπίσει η πόλη.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, Σεργκέι Σομπιάνιν, περίπου 450 drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα καταρρίφθηκαν από τη ρωσική αεράμυνα.

Ο κυβερνήτης της περιοχής ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν.

Πόλεμος Ουκρανία

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