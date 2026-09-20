Γιάννης Κοκιασμένος για την “Οδύσσεια” του Νόλαν: Υπήρχε απόλυτη μυστικότητα, δεν ήξερα για ποια ταινία πρόκειται

Στην κάμερα της εκπομπής «Μια Ελλάδα παρέα» μίλησε ο Γιάννης Κοκιασμένος, ο οποίος αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν και αποκάλυψε άγνωστες λεπτομέρειες από το casting και τη συνεργασία του με τον διάσημο σκηνοθέτη. Παράλληλα, μίλησε για τη δεύτερη επαγγελματική του ιδιότητα, καθώς εδώ και δεκαετίες είναι προπονητής ιππασίας.

Ο Γιάννης Κοκιασμένος αποκάλυψε αρχικά πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή του με την υποκριτική. «Ήμουν παντρεμένος με μία σκηνοθέτη. Όταν έκανε την πρώτη της ταινία χρειαζόντουσαν κάποιον που, επειδή δεν είχαμε να τον πληρώσουμε, να κάνει ένα ρολάκι τόσο δα, ένα πέρασμα. Μετά κάτι μεγαλύτερο, μετά κάτι μεγαλύτερο».

Μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκε στην «Οδύσσεια», ανέφερε: «Από ένα γραφείο κάστινγκ. Υπήρχε απόλυτη μυστικότητα. Δεν ήξερα για ποια ταινία πρόκειται. Μου δώσαν ένα πλαίσιο, μου είπαν να γράψω μια σκηνή. Την έγραψα, πήγα και τους την έπαιξα. Προφανώς τους άρεσε».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η αναφορά του στα ελληνικά που ακούγονται στην ταινία. «Ναι, αλλά αυτό προσέξτε γιατί έχει δύο όψεις. Για την ταινία του Νόλαν τα ελληνικά είναι τα αγγλικά. Αυτό μιλάνε οι Έλληνες ήρωες. Για όλο τον κόσμο, όταν ακουστούν κάτι ελληνικά κανονικά είναι αλαμπουρνέζικα. Τώρα εμείς το ξέρουμε βέβαια ότι αυτή η γλώσσα είναι ελληνικά, αλλά κανένας άλλος στον πλανήτη δεν το ξέρει. Αυτό που ακούνε, για αυτούς, είναι η παράξενη γλώσσα των βαρβάρων».

Ο ηθοποιός μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη συνεργασία του με τον Κρίστοφερ Νόλαν. «Τον λάτρεψα. Η εντύπωσή μου είναι πολύ έντονη του Νόλαν και χαίρομαι και είμαι ευγνώμων που τον γνώρισα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι όσο μικρό και να ’τανε, ο Νόλαν έδωσε την προσοχή του όλη ακόμα και σε αυτό το απειροελάχιστο που είναι αυτή η σκηνή σε μια τρίωρη ταινία», πρόσθεσε.

Ο Γιάννης Κοκιασμένος αναφέρθηκε και σε μία ιδιαίτερη συνήθεια του σκηνοθέτη, λέγοντας: «Έπεσα και στον κατάλληλο σκηνοθέτη, ο οποίος δεν έχει τίποτα, δεν έχει ούτε mail, δεν έχει ούτε κινητό, δεν έχει απολύτως τίποτα».

Εκτός από την υποκριτική, ωστόσο, ο ίδιος έχει αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του στην ιππασία. «Βρισκόμαστε εδώ γιατί εκτός από ηθοποιός είμαι και προπονητής ιππασίας. Τώρα τα άλογά μου, αυτή είναι το ένα, η Vanika, το άλλο άλογο είναι η United. Τα σταβλίζω εδώ», είπε.

Όπως αποκάλυψε, ασχολείται επαγγελματικά με την ιππασία εδώ και δεκαετίες, ενώ η αγάπη του για τα άλογα ξεκίνησε από τα παιδικά του χρόνια. «Πολλά καουμπόικα και ιπποτικά όταν ήμουνα μικρός, οπότε όλοι μου οι ήρωες ήταν έφιπποι, οπότε ήθελα κι εγώ να είμαι καβάλα. Και από παιδάκι ιππεύω», είπε.

«Μπήκα στο πανεπιστήμιο κάποια στιγμή και ως δώρο οι γονείς μου μού κάνανε ένα course σε μια πάρα πολύ καλή σχολή στην Αγγλία, όπου έδωσα εξετάσεις στο British Horse Society και πήρα το πρώτο δίπλωμα προπονητή και αυτό ήταν το ’81. Η ιππασία, από τη στιγμή που θα κολλήσεις αυτόν τον ιό, μετά δεν μπορείς να κάνεις σε όλη σου τη ζωή χωρίς άλογο», κατέληξε ο Γιάννης Κοκιασμένος.