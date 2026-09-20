Μελόνι: Θα εγκριθεί μέτρο για ανώτατο όριο ξένων μαθητών στις σχολικές τάξεις

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ανακοίνωσε σήμερα (20/9) ότι η κυβέρνησή της θα εγκρίνει σύντομα νέα μέτρα, τα οποία θα θέσουν ανώτατο όριο στον αριθμό ξένων μαθητών σε κάθε σχολική τάξη της χώρας.

Παράλληλα, όπως είχε ήδη ανακοινώσει ο Ιταλός υπουργός παιδείας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός ανέφερε οι ότι γονείς ξένων μαθητών με κακές σχολικές επιδόσεις θα υποχρεωθούν να μαθαίνουν ιταλικά, ενώ σε όλα τα σχολεία της Ιταλίας θα απαγορευθεί η χρήση μπούρκας και χιτζάμπ.

«Τα ιταλάκια δεν πρέπει να αισθάνονται μειονότητα μέσα στα σχολεία, δεν μπορούμε να το δεχτούμε», υπογράμμισε η Μελόνι μιλώντας στο φεστιβάλ νέων του κόμματός της «Αδέλφια της Ιταλίας».