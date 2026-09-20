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Μελόνι: Θα εγκριθεί μέτρο για ανώτατο όριο ξένων μαθητών στις σχολικές τάξεις

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THESTIVAL TEAM

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Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ανακοίνωσε σήμερα (20/9) ότι η κυβέρνησή της θα εγκρίνει σύντομα νέα μέτρα, τα οποία θα θέσουν ανώτατο όριο στον αριθμό ξένων μαθητών σε κάθε σχολική τάξη της χώρας.

Παράλληλα, όπως είχε ήδη ανακοινώσει ο Ιταλός υπουργός παιδείας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός ανέφερε οι ότι γονείς ξένων μαθητών με κακές σχολικές επιδόσεις θα υποχρεωθούν να μαθαίνουν ιταλικά, ενώ σε όλα τα σχολεία της Ιταλίας θα απαγορευθεί η χρήση μπούρκας και χιτζάμπ.

«Τα ιταλάκια δεν πρέπει να αισθάνονται μειονότητα μέσα στα σχολεία, δεν μπορούμε να το δεχτούμε», υπογράμμισε η Μελόνι μιλώντας στο φεστιβάλ νέων του κόμματός της «Αδέλφια της Ιταλίας».

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