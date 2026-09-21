Ρωσία: Ένας νεκρός σε ουκρανική επίθεση με drone στην περιφέρεια Μπριάνσκ
THESTIVAL TEAM
Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας, η οποία βρίσκεται στα σύνορα με την Ουκρανία, ανακοίνωσε ο ασκών χρέη περιφερειακού κυβερνήτη Γεγκόρ Κοβάλτσουκ με ανάρτησή του σήμερα στην εφαρμογή μηνυμάτων της Ρωσίας MAX.
Νωρίτερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει ότι οι δυνάμεις του έπληξαν πολλαπλούς στόχους στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων δύο φορτηγά πλοία που χρησιμοποιούνταν από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ένα σταθμό διανομής αερίου, υποδομή στο λιμάνι Ισμαήλ και κέντρο εφοδιασμού της εταιρείας BDU Logistics στην περιφέρεια του Κιέβου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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