Κοντογεώργης: Σημαντική η ενίσχυση που θα δοθεί για το πετρέλαιο θέρμανσης

Από την ελληνική περιφέρεια ξεκίνησε η συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, το βράδυ του Σαββάτου (χθες) στην τηλεοπτική συχνότητα του Meganews.

Αφού υπογράμμισε το κυβερνητικό ενδιαφέρον να στηριχθεί κάθε γωνιά της πατρίδας μας, σημείωσε ότι «ο πρωθυπουργός έβαλε το στόχο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το μέρισμα ανάπτυξης να κατανεμηθεί δικαιότερα και αναλογικότερα την επόμενη τετραετία σε όλη την πατρίδα».

Και, κάνοντας λόγο για «διακριτό χαρτοφυλάκιο για τις ορεινές και νησιωτικές περιοχές», επεσήμανε ότι «πρώτη φορά αναγνωρίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση η επιβάρυνση που μπορεί να υπάρχει στις μεταφορές».

Στο σημείο αυτό ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ρωτήθηκε για το κλίμα που συναντά στις ανά την επικράτεια περιοδείες του: «Υπάρχει ένα οριζόντιο θέμα σε όλες τις περιοχές σχεδόν, που είναι η ακρίβεια. Το ακούς παντού». Διευκρίνισε, όμως, ότι «προφανώς υπάρχουν διαφοροποιήσεις, ανάλογα με την απόσταση από τον εθνικό μέσο όρο στην ανάπτυξη». Επίσης υπάρχουν πιο απομακρυσμένες περιοχές και περιοχές, οι οποίες στηρίζονταν σε μια «μονοκαλλιέργεια». Αυτές, συνέχισε, πλήττονται περισσότερο και «σε αυτές η κυβέρνηση ρίχνει μεγαλύτερο βάρος».

Με τη φράση, «θέλουμε να κρατήσουμε ζεστή την κοινωνία εν όψει του χειμώνα», ο Θ. Κοντογεώργης διαβεβαίωσε ότι η επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης θα αφορά «ευρείες κατηγορίες» του πληθυσμού και η ενίσχυση θα είναι σημαντική.

Αλλά, προσέθεσε, «η συζήτηση δεν θα γινόταν αν δεν είχαμε κάνει τα κουμάντα μας, αν δεν είχαμε κάνει σωστό προγραμματισμό, αν είχαμε μπει σε λογική πλειοδοσίας».

Παράλληλα, ο υφυπουργός έριξε βάρος και σε κάτι ακόμη: ότι «έχει σημασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό το οποίο ονομάζουμε κόστος διαβίωσης να μπει σοβαρά τους επόμενους μήνες στην ατζέντα όλων και όλες οι χώρες να συνειδητοποιήσουν ότι για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους χρειάζονται ευελιξίες».

Εξ άλλου, «ο πρωθυπουργός πάντοτε παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες» και όποτε ήταν ανάγκη να στηριχθούν οικονομίες και κοινωνίες, «ο πρωθυπουργός ήταν από αυτούς που πρωτοστάτησαν, αυτό θα γίνει και τώρα».

Εν όψει του χειμώνα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ προανήγγειλε «μείζονες παρεμβάσεις με σαφέστατο δημοσιονομικό αντίκτυπο» και θύμισε συγχρόνως ότι στις αρχές Νοεμβρίου υλοποιούνται μέτρα που είναι ήδη γνωστά (μισθώματα για υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς, επιστροφή ενοικίων, 400 ευρώ στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών). «Θα είμαστε συνεπείς σε αυτά που έχουμε πει παρά τη δυσμενή συγκυρία», διαβεβαίωσε.

Ερωτηθείς για τα επιδόματα ανεργίας ανέφερε ότι «δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση ούτε σκέψη», όπως επίσης «δεν υπάρχει θέμα αύξησης ορίων ηλικίας στο συνταξιοδοτικό». Και συμπλήρωσε την απάντησή του λέγοντας: «Προτεραιότητά μας (είναι) η αύξηση των εισοδημάτων των συνταξιούχων και η στήριξη της αγοράς εργασίας πάνω στην οποία στηρίζεται το ασφαλιστικό».

Αλλάζοντας θέμα, για την κοστολόγηση του προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, υποστήριξε ότι ήταν «πρόχειρη, για να μην πω κάτι άλλο, η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ». Ενώ υπενθύμισε ότι τον Ιούνιο και όχι τώρα, είχε κάνει την κοστολόγηση όσων είχε εξαγγείλει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Πάντως, «υπάρχει μεγάλη απόσταση από αυτό που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας στις 2 Σεπτεμβρίου, πριν τον πρωθυπουργό, σε σχέση με το non paper που κυκλοφόρησε από την ΕΛΑΣ τις επόμενες ημέρες – κι αυτό είναι μια επανάληψη αναξιόπιστου λόγου, ανέξοδων υποσχέσεων». Κατά συνέπεια, συμπέρανε, «ο ίδιος ο κ. Τσίπρας συνεχίζει στη λογική της εξαπάτησης».

Ειδικώς για την προταθείσα από την ΕΛΑΣ, πατριωτική εισφορά, παρατήρησε ότι «κανείς δεν βγάζει νόημα», ενώ «από τη δική μας πλευρά, προτεραιότητα είναι μια προοδευτική φορολογική κλίμακα».

Και, αφού τόνισε ότι «οι ελευθεροεπαγγελματίες και οι αγρότες θα δουν σοβαρές μειώσεις στη φορολογία τους», προσδιόρισε τον κυβερνητικό διαρκή στόχο που είναι «ελάφρυνση των βαρών χωρίς (αυτή) να έχει αντιαναπτυξιακό χαρακτήρα -και το έχουμε πετύχει».

Θυμίζοντας επίσης ότι η σημερινή κυβέρνηση ήταν αυτή που έβαλε φόρο 300 εκατ. σε «ουρανοκατέβατα κέρδη», επιτέθηκε εκ νέου στην αντιπολίτευση λέγοντας: «Οι Ρομπέν των Δασών της πλάκας θα πρέπει να επαναξιολογήσουν πώς θα φέρουν πραγματικό πλούτο στη χώρα, πώς θα φέρουν επενδύσεις στη χώρα».

Κληθείς να διευκρινίσει τι είχε στο μυαλό του όταν αναφέρθηκε σε «Ρομπέν των Δασών της πλάκας», μίλησε για τα «ακραία πράγματα» που ακούσθηκαν τις προάλλες, όπως «η επέλαση στις θυρίδες, ο πατριωτικός φόρος» χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό.

Επιπλέον: σε ερώτημα για τις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, απάντησε πως «υπάρχουν ομοιότητες. Αν εξαιρέσεις 3-4 πρόσωπα που έχουν αποσυρθεί, δεν έχω δει μεγάλες διαφορές».

Επί των προγραμμάτων και πάλι, ο Θ. Κοντογεώργης διερωτήθηκε «γιατί δεν έρχονται το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ να πουν ποια η πρότασή τους για τη διάθεση των 2,2 δισ.; Επιμένουν στη λογική ότι μπορούν να δοθούν περισσότερα χρήματα. Έχουμε κάποιο συμφέρον να είμαστε οι… τσιγκούνηδες ιδίως σε μια προεκλογική χρονιά;».

Ερωτηθείς, τέλος, για τα προγράμματα ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, ανέφερε: «Μετά τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ έβγαλε μια οργίλη ανακοίνωση ότι κατά 80% αντέγραψε και υπέκλεψε το πρόγραμμά του (ο πρώην πρωθυπουργός)» και ταυτόχρονα ότι όσα είπε ο Α. Τσίπρας αποτελούν μνημείο λαϊκισμού: «Δεν βρήκα λογική», σχολίασε και προσέθεσε:

«Ο πολίτης δεν είδε συνοχή στα προγράμματα αυτά». Επιπλέον, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν «αδυναμία να δημιουργήσουν εμπιστοσύνη ότι θα υλοποιήσουν όσα έχουν πει».

Σε ερώτημα για τις δηλώσεις του ευρωβουλευτή του κυβερνώντος κόμματος, Φρέντη Μπελέρη, ο υφυπουργός απάντησε ως εξής: «Ανακάλεσε, δεν έχω κάτι να σχολιάσω». Με την ταυτόχρονη επισήμανση, «το μέτωπο κατά του φασισμού, κατά του νεοναζισμού πρέπει να είναι κοινό, αδιαίρετο. Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση είναι ταγμένες» σε αυτό. Και, παραπέμποντας στις ενέργειες που έγιναν για τη Χρυσή Αυγή, δήλωσε: «Και πολιτικά και κοινωνικά θα είμαστε απέναντι».

Ενώ όσον αφορά, τέλος, τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, απάντησε: «Ο ίδιος έδωσε εξηγήσεις, δεν υπάρχει κάποιο θέμα».