Αλέξανδρος Τσουβέλας για Γιώργο Μαζωνάκη: “Με εκνευρίζει όταν εκμεταλλεύονται ένα τραγικό συμβάν για να μιλήσουν για τον εαυτό τους”

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» και στον Ηλία Σκουλά και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο διατηρούσε επαφή και είχε επικοινωνήσει και τηλεφωνικά.

Ο γνωστός κωμικός αναφέρθηκε αρχικά στην ανάρτηση που έκανε μετά τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή και εξήγησε ότι μέσα από αυτή θέλησε να φωτίσει τη μοναξιά που μπορεί να κρύβεται πίσω από μια τεράστια επιτυχία.

«Περιμένουμε να δούμε όλοι με αγωνία πού θα καταλήξει αυτή η έρευνα και τι λάθη έγιναν. Εγώ μίλησα σε αυτή την ανάρτηση για τα σκοτάδια του καθενός και για τη μοναξιά που έχει κάποιος που τα φώτα είναι πάνω του. Πολλές φορές η μοναξιά φταίει, φταίει για όλα. Ο κόσμος τον αγαπάει, του το έδειξε, ήταν παρών. Έχει μείνει τώρα στην ιστορία με τα πολύ ωραία του τραγούδια», είπε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Σε ερώτηση για τις εξελίξεις με το ζευγάρι των γιατρών, απάντησε: «Φυσικά, με σόκαραν οι εξελίξεις και έχω γράψει σε αυτή την ανάρτηση για το πόσο έχει φθηνύνει η ζωή μας αυτή την περίοδο. Αυτό αφορά και τους ανθρώπους που μπορεί να βάλουν το κέρδος πολύ πιο πάνω από την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια».

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας αποκάλυψε στη συνέχεια ότι γνώριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη. «Γνωριζόμασταν, αυτή είναι η αλήθεια. Είχαμε και τηλεφωνική επικοινωνία και επαφές. Δεν ήμουν τόσο κοντά στον Μαζωνάκη όπως ήταν οι φίλοι του. Και εμένα με εκνευρίζει πάρα πολύ όταν κάποιοι άνθρωποι εκμεταλλεύονται ένα τραγικό πράγμα που βιώνουμε όλοι για να μιλήσουν αυτοί για τον εαυτό τους. Εγώ δεν θα το κάνω. Έχω κρατήσει μια άλλη στάση, ενώ θα μπορούσα», τόνισε.

«Στην ανάρτησή μου μίλησα για το πόσο μοναχικό είναι το κομμάτι της τεράστιας επιτυχίας όταν είναι πολλά τα φώτα πάνω σου», πρόσθεσε ο γνωστός κωμικός.

Όταν ρωτήθηκε αν έχει αισθανθεί ο ίδιος μοναξιά παρά την επιτυχία και την αγάπη του κόσμου, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας απάντησε: «Εσύ δεν έχεις νιώσει μόνος σου πολλές φορές; Το ίδιο είναι. Δεν έχει να κάνει τόσο με την επιτυχία. Απλά όλα γιγαντώνονται όταν είσαι στο επίκεντρο και σε πλησιάζουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να σε βλέπουν σαν κινούμενο κατοστάρικο».