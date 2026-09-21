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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα ξεκινούν τον νέο κύκλο της Ακαδημίας για Γυναίκες Πρόσφυγες

UNHCR and Hotel Selina carried out a joint training program for refugees and other people in human mobility in Cuenca. For five weeks, participants learnt the different parts related to hospitality work through theoretical and practical classes. Hotel Selina stands out for its inclusive practices towards refugees and migrants: approximately 40% of its staff in Cuenca is from Venezuela.One of them is Dely Prieto, a 39-year-old Venezuelan who has been living in Cuenca for 4 years. Dely participated in the program and now works at the hotel as a kitchen assistant. "It was a very enriching experience. I am certain that this training will open many doors for me," says Dely. "This training is not only something that expands your CV, it is also an opportunity to meet great people, to grow as a person and to get to know the practices of a unique hotel like Selina," she added.This photo portrays Dely Prieto and Alexandra González, Ecuadorian chef, who also works at Selina Hotel. “Here we a great team, this is our second family. We always welcome everyone with open arms", says Alexandra. ; Ecuador hosts one of the largest recognized refugee populations in Latin America, with a historical figure of over 73,000 refugees, as well as the third largest Venezuelan refugee and migrant population, with more than 500,000. The country witnesses the arrival of hundreds of people each month, many of whom flee Colombia or Venezuela and arrive with only the clothes on their backs. UNHCR delivers live-saving aid and develops livelihoods programmes that enable those refugees looking to integrate to improve their economic inclusion in Ecuador.Cuenca is the fourth city in Ecuador to host the most refugees and migrants, with more than 25,000. The majority (88%) are from Venezuela, while 7% are from Colombia.
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THESTIVAL TEAM

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Η Τράπεζα Πειραιώς και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα προσκαλούν γυναίκες πρόσφυγες και αιτούσες άσυλο να συμμετάσχουν στον νέο κύκλο του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης «Ακαδημία για Γυναίκες Πρόσφυγες» (Refugee Women Academy), ώστε να ενισχύσουν την πρόσβασή τους στην απασχόληση και την οικονομική αυτονομία. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Τράπεζας Πειραιώς και της Ύπατης Αρμοστείας, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL της Πειραιώς και ειδικότερα στον πυλώνα της Ισότητας των Φύλων.

Από την έναρξή της το 2023, η Ακαδημία για Γυναίκες Πρόσφυγες έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ περισσότερο από ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης. Δημιουργεί χώρο ώστε οι γυναίκες πρόσφυγες να αναπτύσσουν πολύτιμες επαγγελματικές δεξιότητες, να διευρύνουν το δίκτυό τους και να ενισχύουν τις προοπτικές τους για ουσιαστική απασχόληση και κοινωνική ένταξη. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τη ΜΕΤΑδραση για τις ειδικότητες Βοηθού Κουζίνας και Υπαλλήλου Ξενοδοχείου, καθώς και από τον οργανισμό International Women’sCoffeeAlliance (IWCA) για την ειδικότητα Barista / Coffee Expert.

Από το 2023 έως σήμερα, 273 γυναίκες έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα, λαμβάνοντας κατάρτιση σε κλάδους όπου παρατηρείται σημαντική ζήτηση για εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα, όπως ο τουρισμός, η φιλοξενία και η εστίαση. Παράλληλα, σχεδόν μία στις τρεις συμμετέχουσες βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής της, κάτι που αναδεικνύει τον ουσιαστικό αντίκτυπο του προγράμματος στη ζωή των γυναικών και των οικογενειών τους.

Οι αιτήσεις για τον νέο κύκλο θα είναι ανοιχτές από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου 2026.

Τράπεζα Πειραιώς

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