Βουλιαγμένη: Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος – Πώς έγινε ο άγριος καβγάς που στοίχισε τη ζωή στον 82χρονο

Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλαζ της Βουλιαγμένης, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να υποστεί ανακοπή καρδιάς και να χάσει τη ζωή του.

Η 21χρονη κοπέλα που ήταν μαζί με τον 76χρονο αφέθηκε ελεύθερη.

Το χρονικό του καβγά στη Βουλιαγμένη

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 10 το πρωί, όταν ο 82χρονος πήγε στην πλαζ μαζί με τη σύζυγό του.

Εκεί, με αφορμή μία ξαπλώστρα, είχε έναν διαπληκτισμό με έναν 76χρονο, ενώ κατά τη διάρκεια της έντασης μία 21χρονη γυναίκα (ΑμεΑ κατά πληροφορίες) που ήταν μαζί με τον 76χρονο ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο ιατρείο της πλαζ.

Ο τσακωμός των δύο ηλικιωμένων ωστόσο είχε και συνέχεια λίγο αργότερα, καθώς πιάστηκαν στα χέρια.

Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 82χρονος υπέστη ανακοπή.

Στο σημείο έσπευσαν ένα ασθενοφόρο και μια μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ. Ο 82χρονος είχε εκδηλώσει ήδη ανακοπή. Οι διασώστες ξεκίνησαν καρδιοπνευμονικη αναζωογόνηση και τον μετέφεραν στο «Ασκληπιείο» νοσοκομείο της Βούλας, όπου περίπου στις 11 το πρωί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.