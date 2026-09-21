Φεστιβάλ νέας γενιάς: Το Ωραιόκαστρο γέμισε με χρώματα, γέμισε τεχνολογία και αποχαιρέτησε τη μέρα με σινεμά!

Μια ξεχωριστή Κυριακή γεμάτη χρώματα, ενέργεια, δημιουργία και χαμόγελα έζησε το Ωραιόκαστρο χθες, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, καθώς η περιοχή «Αλώνια» μετατράπηκε σε έναν μεγάλο υπαίθριο χώρο ψυχαγωγίας και συμμετοχής για παιδιά, νέες και νέους.

Το Φεστιβάλ Νέας Γενιάς, που διοργάνωσε ο Δήμος Ωραιοκάστρου με αφορμή το Ευρωπαϊκό Συνέδριο του έργου GivEUvoice, προσέλκυσε πολύ κόσμο και δημιούργησε από το πρωί έως το βράδυ μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα, συνδυάζοντας το παιχνίδι και την καλλιτεχνική έκφραση με την περιπέτεια, την τεχνολογία και τον κινηματογράφο.

Τα «Αλώνια» γέμισαν με χρώματα!

Η αυλαία άνοιξε με το Φεστιβάλ Χρωμάτων, που έδωσε από το πρωί τον τόνο της ημέρας. Μουσική, χρώματα και αστείρευτη διάθεση δημιούργησαν ένα μεγάλο πάρτι, με τα παιδιά να συμμετέχουν με ενθουσιασμό και να μετατρέπουν τον χώρο σε μια πολύχρωμη γιορτή.

Παράλληλα, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους και να συμμετάσχουν σε πολλές διαφορετικές δραστηριότητες:Μεταξύ άλλων, δοκίμασαν τις ικανότητές τους στην πίστα ολυμπιακής τοξοβολίας, με την καθοδήγηση εκπαιδευτή.Ανέβηκαν στον εντυπωσιακό φουσκωτό τοίχο αναρρίχησης ύψους 6 μέτρων, ξεπερνώντας τον εαυτό τους.Έφτιαξαν τις δικές τους κονκάρδες,μετέτρεψαν τα πρόσωπά τους σε μικρά έργα τέχνης μέσα από τη ζωγραφική προσώπου, πειραματίστηκαν και δημιούργησαν στα εργαστήρια σαπουνιών και κεριών.

Από το παιχνίδι στην τεχνολογία

Το απόγευμα, το ενδιαφέρον στράφηκε στην τεχνολογία. Το Φεστιβάλ Τεχνολογίας έδωσε στα παιδιά και στους νέους τη δυνατότητα να γνωρίσουν σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές με έναν τρόπο βιωματικό, διασκεδαστικό και δημιουργικό.

Η εκπαιδευτική ρομποτική έφερε τα παιδιά σε επαφή με την κατασκευή και τον προγραμματισμό ρομπότ, ενώ τα VR γυαλιά άνοιξαν ένα παράθυρο στον κόσμο της εικονικής πραγματικότητας.Στο GreenScreenPhotobooth, οι συμμετέχοντες μπήκαν σε διαφορετικά σκηνικά και δημιούργησαν τις δικές τους ξεχωριστές φωτογραφίες, ενώ μέσα από το 3D Printing και τα 3D Pens είχαν την ευκαιρία να δουν πώς μια ιδέα μπορεί να μετατραπεί σε πραγματικό αντικείμενο.

Η δημιουργικότητα συνάντησε την ψηφιακή τεχνολογία και μέσα από την 3D ζωγραφική με tablet, ενώ το BikePoweredExperience έδειξε με έναν πρωτότυπο και διασκεδαστικό τρόπο πώς μπορεί να παραχθεί ενέργεια με τη δύναμη του ποδηλάτου.

Την παράσταση έκλεψε το Robot DogShow, με το ρομποτικό σκυλάκι να εντυπωσιάζει μικρούς και μεγάλους με τις κινήσεις και τις διαδραστικές του δυνατότητες.

Η μέρα έκλεισε με σινεμά κάτω από τον ουρανό

Η μεγάλη γιορτή ολοκληρώθηκε το βράδυ με μια υπαίθρια MovieNight. Η μεγάλη οθόνη στήθηκε στα «Αλώνια» και παιδιά και οικογένειες πήραν θέση για μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τον φθινοπωρινό ουρανό.

Με αυτόν τον τρόπο, μια γεμάτη ημέρα δράσης και συμμετοχής ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο: με παρέες, οικογένειες και παιδιά να απολαμβάνουν όλοι μαζί μια ταινία σε έναν διαφορετικό, ανοιχτό χώρο.Τον κόσμο υποδέχονταν στις εκδηλώσεις οι αντιδήμαρχοι Αθλητισμού, Σοφία Δημητριάδου, Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής και Δια Βίου Μάθησης, Ευαγγελία Δρόσου και Σύγχρονου Πολιτισμού, Χριστίνα Ζάπρα.