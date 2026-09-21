Σίντι Κρόφορντ: Υπερβολική δόση ναρκωτικών η πιθανότερη αιτία θανάτου του 27χρονου γιου της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον αιφνίδιο θάνατο του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, του γιου της Σίντι Κρόφορντ και του Ρέιντ Γκέρμπερ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία μόλις 27 ετών σε κέντρο αποκατάστασης. Δημοσίευμα του TMZ αναφέρει ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο ο θάνατός του να συνδέεται με υπερβολική δόση ουσιών.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, που τα τελευταία χρόνια είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για τη δύσκολη μάχη του με τις εξαρτήσεις και την ψυχική του υγεία, βρισκόταν σε κέντρο αποκατάστασης στην περιοχή του Λος Άντζελες όταν πέθανε. Ο θάνατος του βύθισε στο πένθος την οικογένεια της Σίντι Κρόφορντ λίγες μόλις εβδομάδες μετά και τις δηλώσεις της μικρότερης αδελφής του, Κάια Γκέρμπερ, η οποία είχε μιλήσει για τον τεράστιο αντίκτυπο που είχαν οι δυσκολίες του αδελφού της σε ολόκληρη την οικογένεια. «Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο σε μια οικογένεια, κατά κάποιον τρόπο τους επηρεάζει όλους», είχε δηλώσει στο Vogue.

Οι νέες πληροφορίες του TMZ για τον θάνατο του 27χρονου

Σύμφωνα με το TMZ, το οποίο επικαλείται πηγές με άμεση γνώση της υπόθεσης, η οικογένεια του 27χρονου φέρεται να έχει ενημερωθεί ότι ο θάνατός του πιθανόν προήλθε από υπερβολική δόση. Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ διέμενε μαζί με άλλα άτομα σε εγκαταστάσεις απεξάρτησης και συγκεκριμένα σε ξεχωριστή κατοικία που βρισκόταν στον χώρο του κέντρου.

Ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει προσδιοριστεί επισήμως η αιτία θανάτου του. Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Κομητείας του Λος Άντζελες αναμένεται να πραγματοποιήσει νεκροψία, ενώ θα ακολουθήσουν και τοξικολογικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν ουσίες στον οργανισμό του και ποιες ήταν αυτές.

Η οικογένειά του επιβεβαίωσε την τραγική είδηση μέσω εκπροσώπου της και ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο.

Η δύσκολη «μάχη» που είχε κάνει γνωστή

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε επιλέξει τα τελευταία χρόνια να μη σιωπά γύρω από όσα αντιμετώπιζε. Είχε αναφερθεί δημόσια στις εξαρτήσεις και στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία, επιχειρώντας μέσα από τη δική του εμπειρία να ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από ζητήματα που συχνά παραμένουν κρυμμένα πίσω από κλειστές πόρτες.

Το 2025 είχε ξεκινήσει στα social media τη σειρά «Mental Health Mondays», με στόχο –όπως ο ίδιος είχε εξηγήσει– να δημιουργήσει έναν χώρο για ουσιαστικές συζητήσεις γύρω από θέματα που πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να μοιραστούν.

«Έχοντας αντιμετωπίσει προβλήματα ψυχικής υγείας, κατάθλιψη και κάποια άλλα πράγματα που έρχονται μαζί με αυτά, νομίζω ότι είτε βοηθήσω έναν άνθρωπο είτε εκατό να βγουν από εκεί που βρισκόμουν κάποια στιγμή στη ζωή μου, αυτό είναι το μόνο που χρειάζομαι», είχε δηλώσει.

Ο Πρίσλεϊ είχε υποβληθεί και σε θεραπεία με ibogaine, εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, γράφοντας τότε πως ήλπιζε να ήταν η τελευταία φορά που θα χρειαζόταν να επιστρέψει σε θεραπεία. Η μητέρα του και η αδελφή του είχαν εκφράσει δημόσια την υπερηφάνεια τους για το θάρρος του να μιλήσει ανοιχτά για όσα περνούσε.

Πηγή: newsit.gr