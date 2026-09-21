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Κλειστό το Φαράγγι Σαμαριάς την Τρίτη λόγω της κακοκαιρίας

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Το Φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό αύριο Τρίτη (22.09.2026) για τους επισκέπτες και από τις δυο εισόδους του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής για το Φαράγγι της Σαμαριάς, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για αύριο, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή/και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλόσκαλου έως 10,5 mm και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 8 mm.

Λόγω ότι οι τιμές αυτές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων, αποφασίστηκε ότι το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026 και από τις δυο εισόδους του.

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