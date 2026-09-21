Γεωργιάδης για την υπόθεση Μαζωνάκη: Απατεώνισσα, στους ελέγχους έκρυβε το μηχάνημα για να μην εντοπίζεται

Με αιχμηρό τρόπο απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στις επικρίσεις για τους ελέγχους στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης Μαζωνάκη, απορρίπτοντας στη Βουλή την άποψη ότι η δράση της προφυλακισμένης γιατρού αποδεικνύει ανεπάρκεια των ελεγκτικών μηχανισμών. «Η απλοϊκή αντίληψη των πραγμάτων βλάπτει τη Δημοκρατία αλλά και τη λογική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας τη Δευτέρα (21.09.2026) σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νίκης Τάσου Οικονομόπουλου, υποστήριξε ότι στην υπόθεση Μαζωνάκη οι αρμόδιες αρχές βρέθηκαν αντιμέτωπες με μια γιατρό η οποία, κατά τον ίδιο, γνώριζε ότι παραβίαζε τη νομοθεσία και απέκρυπτε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης όταν πραγματοποιούνταν έλεγχοι.

«Είχαμε μια απατεώνα που εν γνώσει της παραβίαζε τους νόμους»

Ο υπουργός Υγείας απέρριψε την κριτική ότι οι έλεγχοι απέτυχαν να εντοπίσουν εγκαίρως την παράνομη δραστηριότητα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, αποδίδοντας την ευθύνη στην πρακτική που, όπως υποστήριξε, ακολουθούσε η γιατρός.

«Είχαμε μια απατεώνα που εν γνώσει της παραβίαζε τους νόμους του κράτους», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι «στους ελέγχους που γίνονταν αυτή έκρυβε το μηχάνημα για να μην εντοπίζεται».

Με τον τρόπο αυτό, ο υπουργός επιχείρησε να αντικρούσει το επιχείρημα ότι η μη αποκάλυψη της δραστηριότητας σε προγενέστερο χρόνο συνιστά από μόνη της απόδειξη αποτυχίας των ελεγκτικών μηχανισμών.

Τι απάντησε για τους ελεγκτές Υγείας

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε και στην κριτική σχετικά με το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, απορρίπτοντας την αιτίαση ότι καταργήθηκε επί των ημερών του.

«Είναι λανθασμένο να λέγεται ότι καταργήθηκε επί των ημερών μου. Αυτό, καταρχήν, είχε γίνει νωρίτερα», είπε και πρόσθεσε: «Το Σώμα αυτό, όμως, δεν έχει καταργηθεί. Λειτουργεί μια χαρά, κάνει καθημερινά ελέγχους και έχει αποτελέσματα».

Σύμφωνα με τον υπουργό, αυτό που συνέβη το 2019 ήταν η μεταφορά του ελεγκτικού μηχανισμού στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με στόχο, όπως ανέφερε, την κατοχύρωση της ανεξαρτησίας των ελέγχων.

Η απάντηση για τα «νανογιλέκα»

Η αντιπαράθεση στη Βουλή επεκτάθηκε και στις παλαιότερες τηλεπωλήσεις προϊόντων από τον Άδωνι Γεωργιάδη, μετά τις σχετικές αιχμές του βουλευτή της Νίκης.

Ο υπουργός απάντησε ότι στις εκπομπές του διευκρίνιζε επανειλημμένα πως τα αποκαλούμενα «νανογιλέκα» δεν αποτελούσαν ιατρικά προϊόντα. «Σε όλες τις εκπομπές ανέφερα πάντα, και τέσσερις-πέντε φορές έλεγα, ότι αυτά δεν αποτελούν κάποιο ιατρικό προϊόν. Από εκεί και πέρα, όποιος ήθελε να τα πάρει, τα έπαιρνε», είπε.

Τι είπε για το συνέδριο και την παρουσία της γιατρού

Ο υπουργός Υγείας τοποθετήθηκε και για τη συμμετοχή της γιατρού του Κολωνακίου σε ιατρικό συνέδριο, στο οποίο υπήρχε παρουσία του τότε υπουργείου Υγείας και της Περιφέρειας.

Όπως υποστήριξε, ο έλεγχος και η επιλογή των ομιλητών αποτελούν αρμοδιότητα της επιστημονικής ομάδας που διοργανώνει ένα συνέδριο και όχι των πολιτικών προσώπων που απευθύνουν χαιρετισμό.

Ειδικά για τη συγκεκριμένη διοργάνωση, σημείωσε ότι πραγματοποιήθηκε την περίοδο της πανδημίας και ότι οι χαιρετισμοί του υπουργού Υγείας και του τότε περιφερειάρχη ήταν μαγνητοσκοπημένοι εκ των προτέρων και αφορούσαν το αντικείμενο του συνεδρίου.

MedWatch σε όλη τη χώρα μέσα σε μία εβδομάδα

Τέλος, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο MedWatch, το νέο εργαλείο ελέγχου των παρόχων υπηρεσιών Υγείας. Όπως είπε, η εφαρμογή του ξεκίνησε από την Αθήνα, επεκτείνεται στον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που παρουσίασε, «σε μία εβδομάδα θα καλύπτει όλη την επικράτεια».