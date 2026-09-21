Θεσσαλονίκη: Σχεδιάζεται Μουσείο Γαστρονομίας στην Μοδιάνο – “Η αγορά θα εξελιχθεί σε νέο τοπόσημο της πόλης”

Σε ένα μεγάλο ζωντανό μουσείο γαστρονομίας πρόκειται να μετατραπεί η ιστορική Αγορά Μοδιάνο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Την αποκάλυψη έκανε το μεσημέρι της Δευτέρας (21/9) ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του προγράμματος των 61ων Δημητρίων.

Ο κ. Αγγελούδης τόνισε πως πρόκειται για «έναν χώρο που ξαναγεννιέται, μια καινούργια προσπάθεια την οποία αγκάλιασαν οι Θεσσαλονικείς, γιατί αυτό αξίζει σε αυτή την αγορά, να εξελιχθεί σε ένα νέο τοπόσημο της πόλης».

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, σχεδιάζεται Μουσείο Γαστρονομίας σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες της ιστορικής αγοράς, του Δήμου Θεσσαλονίκης και της UNESCO. «Βρήκαμε αμέσως θετική ανταπόκριση. Οι ιδιοκτήτες δεσμεύτηκαν και θα αναλάβουν όλη τη διαδικασία προκειμένου ο χώρος να μετατραπεί σε ένα μεγάλο ζωντανό μουσείο. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα αξιοποιήσει το μεγάλο του αρχείο στο Κέντρο Ιστορίας που έχει προκειμένου να εκτεθούν οι λεπτομέρειες και συγχρόνως στο επόμενο διάστημα το τμήμα UNESCO της πόλης θα συζητήσει το θέμα έχοντας ήδη πάρει προκαταβολικά την θετική τους ανταπόκριση στο θέμα αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Αγγελούδης τόνισε πως μετά την αποδοχή της ιδιοκτησίας της Αγοράς Μοδιάνο, ο χώρος θα αποτελέσει έναν δημιουργικό χώρο ανάδειξης μιας μεγάλης και διαχρονικής πολιτιστικής υποδομής που διαθέτει η χώρα, που είναι η γαστρονομίας της. «Θέλουμε να συνδέσουμε αυτό που όλοι συζητούμε και λέμε, την ταυτότητα της πόλης, με έναν χώρο έκφρασης γύρω από το κέντρο της και την αγορά της», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 επαναλειτουργεί η ιστορική Αγορά Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη και υποδέχεται κατοίκους και επισκέπτες πλήρως ανανεωμένη, συνδυάζοντας την αίγλη του παρελθόντος με μια σύγχρονη, πολυαισθητηριακή γαστρονομική εμπειρία. Το νέο εγχείρημά υπό τη διαχείριση της Ergon παντρεύει την αυθεντική ατμόσφαιρα της παλιάς αριστοκρατικής αγοράς με την ενέργεια ενός σύγχρονου, διεθνούς προδιαγραφών πολυχώρου γεύσεων.

Διατηρώντας στο ακέραιο την αρχιτεκτονική της ταυτότητα, η Αγορά Μοδιάνο δεν είναι απλώς ένα σημείο αγορών, αλλά ένας ζωντανός πυρήνας συνάντησης, γεύσης και κουλτούρας. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, η αθρόα προσέλευση επιβεβαιώνει πως το ιστορικό τοπόσημο της Θεσσαλονίκης επέστρεψε για να πρωταγωνιστήσει ξανά στην καθημερινότητα της πόλης.