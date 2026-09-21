Θλίψη στις Ένοπλες Δυνάμεις: Νεκρός 42χρονος στρατιωτικός στην Αλεξανδρούπολη

Θλίψη στις Ένοπλες Δυνάμεις και την τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης έχει προκαλέσει ο αιφνίδιος θάνατος ενός 42χρονου στρατιωτικού.

Ο 42χρονος έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής (20/9). Όπως αναφέρει το e-evros.gr, ο άνδρας περίπου στις δύο τα ξημερώματα ένιωσε έντονο πόνο στο στήθος και έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του.

Η σύζυγός του ενημέρωσε το ΕΚΑΒ το οποίο έσπευσε στο σημείο και τον παρέλαβε για να τον μεταφέρει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο 42χρονος άφησε λίγη ώρα αργότερα την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας δεν αντιμετώπιζε κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας.

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο ενημέρωσης, ο 42χρονος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους συναδέλφους του και υπηρέτησε για χρόνια στην 1η Διμοιρία Ηλεκτρονικής Επιτήρησης, όπου συνδέθηκε με τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του στα χρόνια της υπηρεσίας του.

Η μονάδα του έχει κηρύξει τριήμερο πένθος στη μνήμη του, σε ένδειξη τιμής και σεβασμού στον 42χρονο εκλιπόντα ο οποίος άφησε πίσω του δύο ανήλικα κορίτσια και τη σύζυγό του.

Πένθος επικρατεί και στην Νίκη Απαλού που ανακοίνωσε την αναβολή του προγραμματισμένου Αγιασμού του Συλλόγου καθώς και όλων των προπονήσεων των τμημάτων του λόγω του πένθους για την απώλεια του 42χρονου ο οποίος στο παρελθόν φόρεσε και τίμησε τη φανέλα της.

Την Τρίτη η κηδεία του

Η κηδεία του 42χρονου θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Τρίτης (22/9), στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Αλεξανδρούπολης.