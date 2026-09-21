Γιώργος Λιανός: Ήμασταν στα γραφεία του The Voice, φεύγω, χτυπάει το τηλέφωνο και μαθαίνω για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Στη στιγμή που πληροφορήθηκε τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε ο Γιώργος Λιανός, αποκαλύπτοντας πως βρισκόταν στα γραφεία του «The Voice» όταν έμαθε τη δυσάρεστη είδηση.

Ο παρουσιαστής, ο οποίος αναλαμβάνει φέτος την παρουσίαση του μουσικού διαγωνισμού, μίλησε στην κάμερα του «Happy Day», σε δηλώσεις που προβλήθηκαν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην απώλεια του δημοφιλούς τραγουδιστή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

Όπως περιέγραψε ο Γιώργος Λιανός, λίγο πριν αποχωρήσει από τα γραφεία του «The Voice», χτύπησε το τηλέφωνό του και πληροφορήθηκε τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο τραγουδιστής επρόκειτο, μάλιστα, να συμμετάσχει στον νέο κύκλο του «The Voice» ως coach, μαζί με τον Χρήστο Μάστορα, την Έλενα Παπαρίζου και τον Πάνο Μουζουράκη.

Ο Γιώργος Λιανός αναφέρθηκε αρχικά στη νέα σεζόν του παιχνιδιού: «Είναι ένα πολύ περιβάλλον και πολύ οικείο, το έχω κάνει τρεις φορές το πρόγραμμα. Αλλιώς τα υπολόγιζα φέτος, περίμενα ότι θα περνούσαμε πολύ καλά με τον Μαζώ» και συνέχισε περιγράφοντας πώς έμαθε για τη δυσάρεστη είδηση: «Ήμασταν στα γραφεία του “Voice” και συζητούσαμε και λέγαμε ότι μιλούσα στο τηλέφωνο και είχε πάρα πολύ γέλιο η κατάσταση και ξαφνικά φεύγω και χτυπάει το τηλέφωνο και ακούω αυτό ότι “μπες και διάβασε τις ειδήσεις, τι ακριβώς έχει γίνει”. Δεν το πίστευα, μου πήρε πολλή ώρα. Σταμάτησα το αμάξι, βγήκα από το αμάξι, περπάτησα».

Όσο για το μέλλον του The Voice, σχολίασε: «Δεν είχαμε ξεκινήσει γυρίσματα, αλλά ήμασταν έτοιμοι, όλα πήγαιναν προς τα εκεί. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα ήθελε και ο Μαζωνάκης. Σίγουρα θα τον τιμήσουμε και μέσα από το Voice, και από εκεί και πέρα θα κάνουμε αυτό που κάνουμε».