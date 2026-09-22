Η MrPhone.gr μεγαλώνει στη Θεσσαλονίκη με το δεύτερο κατάστημά της

Η MrPhone.gr συνεχίζει να διευρύνει την παρουσία της στην ελληνική αγορά, επενδύοντας στην ανάπτυξη του φυσικού της δικτύου και ενισχύοντας παράλληλα το eShop της. Επόμενος σταθμός στη συγκεκριμένη πορεία είναι και πάλι η Θεσσαλονίκη, όπου η εταιρεία δημιουργεί το δεύτερο κατάστημά της, στην Εγνατία 125. Το νέο κατάστημα ανοίγει τις πόρτες του τον Σεπτέμβριο.

Με τη νέα αυτή προσθήκη, η MrPhone.gr έρχεται ακόμη πιο κοντά στο κοινό της Θεσσαλονίκης, προσφέροντας σε ένα ακόμη σημείο προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες γύρω από το κινητό και την τεχνολογία.

Ένα ακόμη MrPhone.gr στη Θεσσαλονίκη

Το νέο κατάστημα της MrPhone.gr βρίσκεται στην Εγνατία 125, Θεσσαλονίκη, σε ένα από τα πλέον κεντρικά σημεία της πόλης.

Στο νέο κατάστημα, οι επισκέπτες θα μπορούν να βρουν μεγάλη ποικιλία από αξεσουάρ κινητών και τεχνολογικά προϊόντα, από θήκες και προστασίες οθόνης έως ακουστικά, headphones, powerbanks, Bluetooth speakers, και gadgets.

Η γκάμα της MrPhone.gr ανανεώνεται διαρκώς, ακολουθώντας τις νέες κυκλοφορίες smartphones αλλά και τις σύγχρονες ανάγκες των χρηστών, με επιλογές που συνδυάζουν προστασία, λειτουργικότητα και design.

Παράλληλα, μέσα από το φυσικό κατάστημα ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να δει τα προϊόντα από κοντά, να ενημερωθεί από το προσωπικό και να επιλέξει τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στη συσκευή και στις ανάγκες του.

Προϊόντα με τη σφραγίδα της MrPhone.gr

Ένα σημαντικό κομμάτι της φιλοσοφίας της εταιρείας αφορά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των προϊόντων της.

Η ομάδα της MrPhone.gr συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία δημιουργίας τους, από τον σχεδιασμό και την επιλογή των υλικών μέχρι το τελικό αποτέλεσμα, με στόχο προϊόντα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της καθημερινής χρήσης.

Έτσι, η MrPhone.gr δεν περιορίζεται μόνο στη διάθεση αξεσουάρ κινητών, αλλά επενδύει στη δημιουργία προϊόντων με έμφαση στην πρακτικότητα, την αισθητική και την ποιότητα.

Service κινητών συσκευών και τεχνική υποστήριξη

Η παρουσία της MrPhone.gr στον χώρο της κινητής τηλεφωνίας συμπληρώνεται από το service κινητών συσκευών/ tablet/ laptop/ PC.

Με εξειδικευμένο και κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, το τεχνικό τμήμα αναλαμβάνει τον έλεγχο, την τεχνική υποστήριξη και την επισκευή συσκευών, με στόχο την υπεύθυνη ενημέρωση του πελάτη για το πρόβλημα και τις διαθέσιμες λύσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, ο πελάτης μπορεί να βρει μέσα στο ίδιο δίκτυο λύσεις τόσο για την προστασία και τα αξεσουάρ της συσκευής του όσο και για την τεχνική της υποστήριξη.

Φυσικά καταστήματα και eShop σε μια ενιαία εμπειρία

Η ανάπτυξη της MrPhone.gr βασίζεται τόσο στη φυσική παρουσία της όσο και στη δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης μέσω του MrPhone.gr.

Στα καταστήματα, οι πελάτες μπορούν να δουν από κοντά τις διαθέσιμες επιλογές, να ενημερωθούν από το προσωπικό και να λάβουν υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Μέσω του eShop, αντίστοιχα, έχουν πρόσβαση στην ποικιλία της εταιρείας εύκολα και γρήγορα, από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας.

Η φιλοσοφία παραμένει κοινή και στα δύο κανάλια: σύγχρονα προϊόντα, εξειδικευμένη υποστήριξη και ουσιαστική εξυπηρέτηση του πελάτη.

Το δίκτυο της MrPhone.gr συνεχίζει να μεγαλώνει

Το δεύτερο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην ανάπτυξη της MrPhone.gr και ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της εταιρείας σε μία από τις μεγαλύτερες αγορές της χώρας.

Με ένα συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο καταστημάτων, δυναμική παρουσία μέσω του eShop, προϊόντα που σχεδιάζονται από τη δική της ομάδα και εξειδικευμένο service κινητών συσκευών, η MrPhone.gr συνεχίζει να επενδύει σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης γύρω από το κινητό και την τεχνολογία.

Το νέο κατάστημα στην Εγνατία 125 έρχεται να αποτελέσει ένα ακόμη σημείο επαφής με το κοινό της Θεσσαλονίκης, και ένα ακόμη βήμα σε μια πορεία ανάπτυξης που συνεχίζεται σε όλη την Ελλάδα.

MrPhone.gr – Ό,τι χρειάζεται η συσκευή σου… μην μασάς, το ’χουμε!