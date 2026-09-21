Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση εισαγγελέα για την απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι οι Τούρκοι με τον βαρύ οπλισμό

Ο εισαγγελέας Εφετών παρενέβη πριν από λίγο στην απόφαση που πάρθηκε την περασμένη εβδομάδα να αφεθούν ελεύθεροι ένας 36χρονος Τούρκος κι ένας 30χρονος Έλληνας, οι οποίοι είχαν συλληφθεί το Σάββατο (12/9) για διακίνηση βαρέος οπλισμού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ αστυνομικοί του ελληνικού FBI τούς εντόπισαν να βγαίνουν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος, μεταφέροντας χάρτινη συσκευασία και σακούλα, όπου, μεταξύ άλλων, υπήρχαν ένα μακρύκανο όπλο με διόπτρα, που προορίζονταν για ελεύθερο σκοπευτή κι ένα υποπολυβόλο τύπου Uzi. Και τα δύο όπλα είχαν παραλήπτες, σύμφωνα με την ομολογία του ενός, μέλη της τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης Ντάλτον.

Όμως η ανακρίτρια και εισαγγελέας μετά την απολογία τους την περασμένη εβδομάδα, αποφάσισαν να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, καθώς έκριναν ότι δεν είναι επικίνδυνοι ούτε να διαπράξουν το ίδιο αδίκημα ούτε να φύγουν από τη χώρα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο 36χρονος Τούρκος, στα χέρια του οποίου βρέθηκαν τα όπλα, ομολόγησε ότι είχαν προορισμό αυτή την οργάνωση και είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι οι ελληνικές διωκτικές αρχές που παρακολουθούσαν την υπόθεση και τους συνέλαβαν την ώρα που μετέφεραν τα όπλα για να τα αλλάξουν σημείο ή να τα παραδώσουν σε κάποιον άλλον, εκτιμούν ότι τα όπλα αυτά προορίζονταν για ελεύθερο σκοπευτή, προκειμένου να εκτελεστεί ενδεχομένως συμβόλαιο θανάτου.

Άλλωστε, ήδη στο παρελθόν μέλη μαφιόζικων οργανώσεων της Τουρκίας που δρουν στην Ελλάδα έχουν εκτελέσει συμβόλαια θανάτου κυρίως ομοεθνών τους.

Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, εντός πέντε ημερών μετά την προσφυγή του εισαγγελέα Εφετών, καλείται να αποφασίσει για την τύχη των δύο κατηγορουμένων για τη διακίνηση οπλισμού.