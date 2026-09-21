Η σύζυγος του Πέδρο Σάντσεθ παραπέμπεται σε δίκη για άσκηση επιρροής και υπεξαίρεση

Ο ανακριτής Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο αποφάσισε τη Δευτέρα την παραπομπή της Μπεγκόνια Γκόμεθ, καθώς και της Κριστίνα Άλβαρες, συνεργάτιδας της, σε δίκη.

Η απόφαση ελήφθη μετά την απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου της Μαδρίτης τον Ιούλιο, το οποίο άνοιξε τον δρόμο για τη συνέχιση της δικαστικής διαδικασίας.

Η υπόθεση αφορά καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες η Γκόμεθ χρησιμοποίησε τη σχέση της με τον Ισπανό πρωθυπουργό προκειμένου να ενισχύσει την επαγγελματική της πορεία και να συνδιευθύνει πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης.

Παράλληλα, ερευνάται εάν χρησιμοποίησε δημόσιους πόρους και προσωπικό της κυβέρνησης για ιδιωτικά συμφέροντα. Η ίδια αρνείται οποιαδήποτε παρανομία.

Νέα δικαστική πίεση για τον Σάντσεθ

Η υπόθεση της συζύγου του Ισπανού πρωθυπουργού έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής πίεσης για τον Πέδρο Σάντσεθ και τους Σοσιαλιστές.

Το τελευταίο διάστημα, στο επίκεντρο ελέγχων έχουν βρεθεί και άλλα πρόσωπα που συνδέονται με το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Ο πρώην πρωθυπουργός Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με κρατική ενίσχυση ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ κατά την περίοδο της πανδημίας, ενώ ο πρώην υψηλόβαθμος κομματικός παράγοντας Σάντος Σερντάν ερευνήθηκε σε υπόθεση πιθανών παράνομων προμηθειών που αφορούσε δημόσιες συμβάσεις και τον πρώην υπουργό Χοσέ Λουίς Άβαλος.

Και οι δύο έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

Η δικαστική συνέχεια

Η υπόθεση της Γκόμεθ θα μεταφερθεί πλέον σε ανώτερο δικαστήριο, το οποίο θα ορίσει την ημερομηνία της ακροαματικής διαδικασίας.

Η ισπανική εισαγγελία, η οποία υποστηρίζει ότι τα στοιχεία δεν αποδεικνύουν τη διάπραξη ποινικού αδικήματος, όπως και η υπεράσπιση της Γκόμεθ, ζητούν την απαλλαγή της.

Αντίθετα, η οργάνωση Hazte Oír, μια υπερσυντηρητική καθολική ομάδα που συμμετέχει στη διαδικασία ως ιδιωτική κατηγορούσα αρχή, ζητά ποινή κάθειρξης 13 ετών για την Γκόμεθ.

Ο δικηγόρος της, Χάιμε Καμπανέρ, έχει υποστηρίξει ότι το κατηγορητήριο της Hazte Oír περιέχει «σοβαρές τεχνικές αδυναμίες» που δεν συνάδουν με τη νομοθεσία και δεν μπορούν να διορθωθούν σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας.

Για τον λόγο αυτό έχει ζητήσει να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο.