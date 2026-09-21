Ισπανία: Κότερο με πάνω από 2 τόνους κοκαΐνης κατέσχεσαν οι αρχές έπειτα από μεγάλη επιχείρηση, τέσσερις συλλήψεις – Δείτε βίντεο
Οι ισπανικές αρχές κατέσχεσαν κότερο με 2,1 τόνους κοκαΐνης σε απόσταση περίπου 650 χιλιομέτρων από τις ακτές της Γαλικίας, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.
Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος -από την Αργεντινή, την Ουρουγουάη, την Κολομβία και την Αλβανία- έχουν τεθεί υπό κράτηση, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ισπανική φορολογική και τελωνειακή αρχή (Agencia Estatal de Administración Tributaria / AEAT). Άλλο ένα μέλος της σπείρας συνελήφθη στη Χιρόνα, κοντά στη Βαρκελώνη.
Το υπό πολωνική σημαία γιοτ, μήκους 14 μέτρων, ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι του Βίγο.
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España incautó velero con dos toneladas de cocaína procedente de América LatinaLa Agencia Tributaria de España ha intervenido setenta fardos con cerca de 2.100 kilos de cocaína a bordo de un velero localizado a unas 400 millas de las costas de Galicia, en el noroeste del país, en una operación que ha acabado con cinco detenidos de diferentes nacionalidades.Los arrestados son de nacionalidad argentina, uruguaya, colombiana, albanesa y chilena, y la embarcación, de nombre “Seute Deern”, tiene bandera polaca y ha sido remolcada hasta la ciudad de Vigo, a cuyo puerto llegó en la mañana de este lunes.El velero fue localizada por un buque del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, que ha informado de la operación, denominada ‘Doncella’.La intervención ha permitido además desarticular una red dedicada a facilitar embarcaciones para el transporte de grandes cantidades de droga por vía marítima.La investigación comenzó el pasado mes de febrero en Girona (noreste), a partir de informaciones sobre un velero que podría haber participado en una operación ilícita en la zona fronteriza entre España y Francia.Los investigadores localizaron la embarcación en un puerto de Girona en junio y comprobaron que el 11 de julio abandonó el puerto sin activar el sistema AIS, de uso obligatorio durante la navegación.A partir de ese momento, y con la colaboración de la Agencia Nacional del Crimen británica (NCA) y la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA), Vigilancia Aduanera siguió su rastro hasta localizarla en aguas del Atlántico.En el abordaje, los agentes encontraron setenta fardos de cocaína, con un peso cercano a los 2.100 kilos, que estaban distribuidos por diferentes zonas del velero.Detenidos cuatro tripulantes y una quinta persona en tierraLos cuatro tripulantes fueron detenidos y son de nacionalidades argentina, uruguaya, colombiana y albanesa.Además, mientras el buque de Vigilancia Aduanera remolcaba la embarcación hacia Vigo, los agentes procedieron en tierra a la detención de un ciudadano chileno establecido en la provincia de Girona, considerado responsable de captar embarcaciones con determinadas características para la organización.Los investigadores esperan detener próximamente a otra persona, un español establecido en Barcelona (también en el noreste), que presuntamente se encargaba de custodiar las embarcaciones y detectar posibles aproximaciones de las autoridades.Los detenidos están acusados de presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando y contra la salud pública, y las actuaciones serán instruidas por la Audiencia Nacional.La Agencia Tributaria considera la operación una de las actuaciones relevantes desarrolladas recientemente contra el tráfico de cocaína en la denominada ‘Ruta Atlántica’, utilizada por organizaciones criminales para introducir droga en Europa mediante embarcaciones de recreo.La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.— NotiExpresColor (@NotiExpressColo) September 21, 2026
Υπό παρακολούθηση από τον Ιούλιο
Το κότερο, βρισκόταν υπό παρακολούθηση από τον Ιούλιο, όταν απέπλευσε από μαρίνα της Χιρόνα, στο βορειοδυτικό άκρο της Ισπανίας, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία. Η ΑΕΑΤ εκτίμησε πως το περιστατικό συνδέεται με εγκληματική ομάδα που ειδικεύεται στη διακίνηση ναρκωτικών με σκάφη αναψυχής, η οποία προσφέρει τις υπηρεσίες της σε οργανώσεις της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων.
Στην επιχείρηση που οδήγησε στην κατάσχεση του σκάφους με την κοκαΐνη συμμετείχαν επίσης οι γαλλικές τελωνειακές αρχές, η αστυνομία της Πολωνίας και της Βρετανίας, καθώς και η αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών (DEA).
Οι ισπανικές αρχές δεν διευκρίνισαν την προέλευση των ναρκωτικών, ούτε το πού και πότε φορτώθηκαν στο κότερο.
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