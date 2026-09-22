Φρίκη στη Γαλλία: 5χρονη βρέθηκε νεκρή στο Μπλουά – Τη σκότωσε ο πατέρας της και επιχείρησε να αυτοκτονήσει

Μία οικογενειακή τραγωδία έχει παγώσει τη Γαλλία. Ένα 5χρονο κορίτσι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του πατέρα του στο Μπλουά, στην περιοχή Λουάρ-ε-Σερ και σύμφωνα με την εισαγγελία δράστης είναι ο ίδιος ο πατέρας της.

«Ο πατέρας της πιθανότατα τη σκότωσε» ανέφερε η ανακοίνωση την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, με την εισαγγελία να επιβεβαιώνει στο AFP πληροφορίες της εφημερίδας La Nouvelle République. Το περιστατικό επιβεβαίωσε και αστυνομική πηγή στο BFMTV. Η μητέρα του κοριτσιού ήταν εκείνη που ειδοποίησε τις Αρχές στη Γαλλία.

Ο πατέρας, γεννημένος το 1984, εντοπίστηκε στη συνέχεια «σε κρίσιμη ιατρική κατάσταση».

Όπως δήλωσε ο εισαγγελέας του Μπλουά, Στεφάν Ζαβέ, ο άνδρας «επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του». Αυτοτραυματίστηκε με μαχαίρι. Η ζωή του δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Οι γονείς είχαν χωρίσει το 2024 και οι σχέσεις τους δεν ήταν καλές.

Το παιδί δεν είχε πάει στο σχολείο

Αφού ενημερώθηκε από το σχολείο ότι η κόρη της απουσίαζε, η μητέρα κάλεσε τις Αρχές. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι του πατέρα αργά το απόγευμα. Ο άνδρας επρόκειτο να πάει το παιδί στο σχολείο, καθώς είχαν περάσει μαζί το Σαββατοκύριακο, δήλωσε στο AFP ο εισαγγελέας του Μπλουά.

Οι αστυνομικοί χτυπούσαν την πόρτα αλλά καθώς κανείς δεν τους άνοιγε, μπήκαν στο σπίτι από ένα παράθυρο. Εκεί «εντόπισαν το κορίτσι νεκρό και τον πατέρα σε κρίσιμη ιατρική κατάσταση», ενώ σε κοντινή απόσταση βρισκόταν ένα αιχμηρό αντικείμενο.