Ηράκλειο: Αποσωληνώθηκε το βρέφος που είχε τραυματιστεί μετά από χτύπημα της μητέρας του

Βελτιωμένη παρουσιάζεται η κατάσταση της υγείας του τριών εβδομάδων πλέον μωρού που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από χτύπημα που φέρεται να υπέστη από τη 18χρονη μητέρα του.

Όπως τόνισε στο ΕΡΤnews, ο διοικητής του Βενιζέλειου Nοσοκομείου, Κώστας Δανδουλάκης, «η κατάσταση της υγείας του μωρού παρουσιάζει βελτίωση, έχει αποσωληνωθεί, αλλά συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ». Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, το μωρό δείχνει σημάδια βελτίωσης, ωστόσο το τελικό πόρισμα για την πορεία της υγείας του θα βγει με το πέρας όλων των εξετάσεων, δηλαδή εντός των επόμενων ημέρες.

Υπενθυμίζεται, ότι η 18χρονη μητέρα που κατηγορείται, ότι χτύπησε το 17 ημερών βρέφος της, αφέθηκε ελεύθερη με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων και η ρητή απαγόρευση να πλησιάσει ή να δει το παιδί της. Στη νεαρή μητέρα επιβλήθηκε επίσης η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ενώ υποχρεούται να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα και να παρακολουθεί πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης.