Ρόδος: ΕΔΕ για τον θάνατο του πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης

Ένορκη διοικητική εξέταση διέταξε το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του 52χρονου πυροσβέστη από τη Ρόδο που έχασε σήμερα λίγο μετά την 1 το μεσημέρι τη ζωή του, εν ώρα καθήκοντος.

Ο 52χρονος, με καταγωγή από το ορεινό χωριό Έμπωνα της Ρόδου, πατέρας δύο παιδιών, έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο αλλοδαπών από δύσβατο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας, κοντά στο χωριό Σιάννα.

Ο πυροσβέστης που εντοπίστηκε με drone από άτομα που επιτηρούσαν την περιοχή, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.