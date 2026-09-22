Καιρίδης:” Η ΝΔ κλείνει την πόρτα σε οποιαδήποτε ακροδεξιά απόφυση – Το ΠΑΣΟΚ είναι διχασμένο, ένα μικρό κόμμα με δύο ψυχές”

Το μήνυμα πως το βασικό πρόβλημα της ΝΔ «είναι ο κακός της εαυτός, η αλαζονεία και ο ελιτισμός» έστειλε το πρωί της Τρίτης (22/09) ο Δημήτρης Καιρίδης, βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, ο οποίος έθεσε τον στόχο για τις επόμενες εκλογές.

Σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή, ο Δημήτρης Καιρίδης σχολίασε, αρχικά, τη δήλωση του Τάσου Γιαννίτση περί διαφθοράς, δηλώνοντας τα εξής: «Σέβομαι και εκτιμώ τον Τ. Γιαννίτση ως καθηγητή αλλά και για την προσφορά του στο δημόσιο και μακάρι στο ΠΑΣΟΚ να τον ακούν περισσότερο, από εκεί και πέρα υπάρχει πρόβλημα διαφθοράς συνολικά», είπε.

Πώς σχολίασε ο Δημήτρης Καιρίδης τη δήλωση του Τάσου Γιαννίτση περί διαφθοράς

«Καταλαβαίνω ότι κάποιοι θεματοφύλακες του Κ. Σημίτη, ο οποίος προσέφερε πολλά αλλά η πρωθυπουργία του σκιάστηκε από ζητήματα διαφθοράς πέραν του ελέγχου του ιδίου ο οποίος ήταν άμεμπτος αλλά σίγουρα αφέθηκε ένας μηχανισμός πασοκικός, το χρηματιστήριο, το φαινόμενο Τσοχατζόπουλου και πολλά άλλα και προσπαθούμε τώρα να εξισώσουμε και να υπερασπιστούμε. Εγώ να μείνω ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα σκάνδαλο το οποίο ξεφεύγει από τον ένα ή τον άλλο υπουργό ή τον άλλο πρωθυπουργό. Έχει να κάνει με χρόνιες παθογένειες στον τρόπο με τον οποίο καταβάλλονται οι αγροτικές επιδοτήσεις. Αργήσαμε, να δεχτώ την δικιά μας βαριά πολιτική ευθύνη, έπρεπε από το ’19 να ασχοληθούμε πιο επισταμένως, είχαμε άλλες προτεραιότητες και άλλες κρίσεις να αντιμετωπίσουμε και ότι τώρα μπαίνει μια σειρά. Προφανώς υπάρχει θέμα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά προφανώς στην Ελλάδα υπάρχει ζήτημα και υπάρχει ένας διαρκής αγώνας ο οποίος πρέπει να δίνεται», συμπλήρωσε ο κ. Καιρίδης.

“Δομικό το θέμα του ΠΑΣΟΚ”

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Αλέξανδρου Αυλωνίτη, ο οποίος ανέφερε πως θα μπορούσε να υπάρξει μετεκλογική συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ, ο Δημήτρης Καιρίδης είπε χαρακτηριστικά πως «έπαθε κι αυτός Πάνα». Σε ό,τι αφορά τη γενικότερη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, ο βουλευτής της ΝΔ ανέφερε πως το κόμμα αντιμετωπίζει «δομικό θέμα και όχι προσωπικό». «Ακούγεται ότι μιλάω προς υπεράσπιση του Ν. Ανδρουλάκη ο οποίος κουβαλάει το σταυρό του μαρτυρίου, όλοι τα ρίχνουν στον Ν. Ανδρουλάκη ότι δεν έχει ταλέντο, ότι δεν έχει χάρισμα κλπ, το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι πέρα από πρόσωπα. Το ΠΑΣΟΚ είναι διχασμένο», είπε.

“Είναι ένα μικρό κόμμα με δύο ψυχές”

«Είναι ένα κόμμα μικρό με δυο ψυχές και στο 1% να πήγαινε πάλι δύο ψυχές θα είχε η μια κοιτάει προς τα δεξιά και η άλλη προς τα αριστερά. Το βλέπω πολύ έντονα μέσα στην Κοινοβουλευτική ομάδα, αυτό εξέφρασε ο Αυλωνίτης και ο Πάνας. Από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ έμπλεξε γιατί καλό είναι το πρόγραμμα να το έχεις, καλά είναι τα στελέχη αλλά στο κύριο ζητούμενο τα έκανε σαλάτα. Εκεί ως μη όφειλε, και δεν ερωτήθηκε, πήρε μια απόφαση στο συνέδριο να κλείσει την όποια συνεργασία με την ΝΔ, λέει ότι θέλει να είναι πρώτο αλλά δεν μας λέει με ποιον κι εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Αυτό που είπε ο Αυλωνίτης είναι το φυσικό και επακόλουθο της απόφασης του συνεδρίου. Κι όπως έχω πει τον Χάρη Δούκα θα τον πληρώσει χρυσάφι ο Νίκος Ανδρουλάκης», συνέχισε.

“Η ΝΔ επιδιώκει αυτοδυναμία”

«Η ΝΔ δεν οφείλει να πει με ποιον θα συνεργαστεί διότι η ΝΔ δεν επιδιώκει συνεργασία, επιδιώκει αυτοδυναμία. Η ΝΔ λέει “θέλω αυτοδυναμία από εκεί και πέρα αν ο λαός δεν μου την δώσει η βέλτιστη λύση συμμαχικής κυβέρνησης είναι με το ΠΑΣΟΚ” και κλείνουμε την πόρτα σε οποιαδήποτε ακροδεξιά απόφυση», πρόσθεσε.

“Το πιο μεγάλο πρόβλημα της ΝΔ είναι ο κακός μας εαυτός”

«Το πιο μεγάλο πρόβλημα της ΝΔ είναι ο κακός μας εαυτός. Εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε την αντιπολίτευση, η αντιπολίτευση κι επειδή καπελώνεται από τους ακραίους και τους τοξικούς είναι και “άσφαιρη” διότι δεν κάνει αντιπολίτευση η Ζ. Κωνσταντοπούλου, αυτά είναι εύκολα για τον Μητσοτάκη. Όποιος νομίζει ότι ο Μητσοτάκης θα πέσει από τις άναρθρες κραυγές μιας Ζωής ή από λαϊκισμούς και τα λοιπά κάνει μεγάλο λάθος», συνέχισε ο Δημήτρης Καιρίδης.

“Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στην πολιτική από την αλαζονεία και τον ελιτισμό”

«Με αυτό το χάλι στην αντιπολίτευση, μετά από 7 χρόνια με το να είσαι 15 μονάδες μπροστά …εδώ δείχνουν μικρομεγαλισμούς και αλαζονείες κόμματα του 4 και του 5% όμως δεν επιτρέπονται. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στην πολιτική από την αλαζονεία και τον ελιτισμό. Ο κόσμος έχει προβλήματα, με αυτά πρέπει να ασχοληθούμε, όσοι “καβαλικεύουν” να “ξεκαβαλικεύσουν” και να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά».