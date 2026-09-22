Θεσσαλονίκη: Tριήμερο γεμάτο μουσική, χορό και εικόνες από τη λαϊκή παράδοση στην Άνω Πόλη

Ένα τριήμερο γεμάτο μουσική, χορό και εικόνες από τη λαϊκή παράδοση θα πραγματοποιηθεί στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, από τις 22 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης «Οι Φίλοι της Παράδοσης», σε συνεργασία με τη Γ΄ Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων με ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται παραδοσιακή μουσική πατινάδα στα σοκάκια της Άνω Πόλης, το «21ο Σεργιάνι στη λαϊκή μας παράδοση», που φέτος έχει «αγέρα θαλασσινό» με μουσικές και χορούς από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τις Σποράδες, καθώς και παρουσίαση της παραδοσιακής φορεσιάς της Σκοπέλου.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:00

«Σεργιανάμε στα σοκάκια της Άνω Πόλης»

Μια μουσική πατινάδα στα γραφικά σοκάκια της Άνω Πόλης, με χορό και τραγούδι υπό τους ήχους παραδοσιακών οργάνων.

Η αφετηρία θα γίνει από την Πλατεία Στεργίου Πολυδώρου (Μεσαία Πορτάρα) και η διαδρομή θα καταλήξει στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία, Ολυμπιάδος 53, όπου θα ακολουθήσει μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή τόσο σε μεμονωμένους πολίτες όσο και σε συλλόγους.

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Χριστόδουλος Πέτρου – φωνή

Τάσος Ζώρας – κλαρίνο

Χρήστος Γιαμαλής – βιολί, γκάιντα, τσαμπούνα, καβάλ

Χάρης Πορφυρίδης – λαούτο

Χρύσα Αυγερινάκη – λαούτο και τραγούδι

Γιάννης Κιουρσίδης – ποντιακή και θρακιώτικη λύρα, κρουστά

Ασημίνα Σάρρου – κρουστά

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 | 20:00

«21ο Σεργιάνι στη λαϊκή μας παράδοση

Για 21η χρονιά, οι «Φίλοι της Παράδοσης» διοργανώνουν τη μεγάλη μουσικοχορευτική εκδήλωση, η οποία φέτος είναι αφιερωμένη στις μουσικές και τις παραδόσεις των νησιών του Βορείου Αιγαίου και των Σποράδων.

Στην εκδήλωση συμμετέχει ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Σκοπέλου, ενώ τα χορευτικά τμήματα των «Φίλων της Παράδοσης» θα παρουσιάσουν ένα πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα.

Τοποθεσία: Πλατεία Τερψιθέας, Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Αστέρης Τράκας – βιολί

Τάσος Ζώρας – κλαρίνο

Εβίνα Κουτσοκώστα – κανονάκι και τραγούδι

Κωνσταντίνα Πετρινιώτη – τραγούδι

Ελισάβετ Τράκα – λαούτο

Στάθης Παρασκευόπουλος – κρουστά

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:30

Παρουσίαση της σκοπελίτικης παραδοσιακής φορεσιάς

Η τρίτη ημέρα των εκδηλώσεων είναι αφιερωμένη στην παραδοσιακή φορεσιά της Σκοπέλου. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο των «Φίλων της Παράδοσης», στην Ολυμπιάδος 40Α.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων είναι απαραίτητη η κράτηση.

Τηλέφωνο κρατήσεων: 698 426 3368.

Η είσοδος και η συμμετοχή στις τριήμερες εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.