Θεσσαλονίκη: Σήμερα το 3ο Φεστιβάλ Πολύγλωσσου Kamishibaï

Η δημιουργικότητα των μαθητριών και των μαθητών, η αξία της πολυγλωσσίας και η δύναμη των ιστοριών να ενώνουν γλώσσες, ανθρώπους και πολιτισμούς θα βρεθούν στο επίκεντρο του 3ο Φεστιβάλ Πολύγλωσσου Kamishibaï (θέατρο από χαρτί), που διοργανώνεται από την Ερευνητική ομάδα Pluralités του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ., στην Αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης» στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.

Το Φεστιβάλ αποτελεί την κορύφωση του Διαγωνισμού Πολύγλωσσου Kamishibaï 2025-2026. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθήτριες και οι μαθητές κατά το προηγούμενο έτος κλήθηκαν να δημιουργήσουν μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους ιστορίες, με θέμα «Όταν κλείνω τα μάτια…», αξιοποιώντας την τέχνη του Kamishibaï ως ένα δημιουργικό μέσο έκφρασης, αφήγησης και επικοινωνίας σε περισσότερες από μία γλώσσες.

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 140 σχολεία όλων των βαθμίδων από διαφορετικές περιοχές της χώρας ενώ στο Φεστιβάλ θα παραβρεθούν οι 21 σχολικές μονάδες που βραβεύτηκαν, οι οποίες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ιστορίες που δημιούργησαν.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, φοιτητές/τριες, καθώς και ερευνητές/τριες.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση και την ερευνητική ομάδα: https://pluralites.frl.auth.gr/index.php/festival-kamishibai/3o-festival-polyglossou-kamishibai