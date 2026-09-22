Φλωρίδης: Θα έρθουν αυστηρές ποινές για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων

Νέα αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου για τα κυκλώματα που εξαπατούν ηλικιωμένους προανήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, προαναγγέλλοντας παράλληλα πρόσθετα μέτρα προστασίας των πολιτών. Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις συνέπειες μιας πιθανής περιόδου ακυβερνησίας, φέρνοντας ως παραδείγματα τον Έβρο το 2020 και την Κύπρο το 1974.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Φλωρίδης εξαπέλυσε σκληρή προειδοποίηση προς όσους εμπλέκονται σε τηλεφωνικές και άλλες μορφές απάτης σε βάρος ηλικιωμένων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα τους πάρει ο διάολος. Θα πάμε σε πολύ σκληρά πράγματα».

Νέες παρεμβάσεις για τις τηλεφωνικές απάτες

Ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να προχωρήσουν το επόμενο διάστημα νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των κυκλωμάτων που στοχοποιούν κυρίως ηλικιωμένους.

Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται είναι και η διάθεση ειδικών συσκευών άμεσης ειδοποίησης, μέσω των οποίων ηλικιωμένοι θα μπορούν, με το πάτημα ενός κουμπιού, να ενημερώνουν την Αστυνομία σε περίπτωση κινδύνου ή απόπειρας εξαπάτησης.

Παράλληλα, ο κ. Φλωρίδης ξεκαθάρισε ότι η αντιμετώπιση των δραστών θα γίνει με αυστηρότερο τρόπο, σημειώνοντας: «Θα έρθουν αυστηρές ποινές».

Η αναφορά στην ακυβερνησία και οι εθνικοί κίνδυνοι

Στην ίδια συνέντευξη, ο υπουργός επανήλθε στις δηλώσεις του σχετικά με τις πιθανές συνέπειες μιας παρατεταμένης περιόδου χωρίς κυβέρνηση μετά τις εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική σταθερότητα συνδέεται με την αντιμετώπιση κρίσεων που μπορεί να προκύψουν.

«Ας έρθει κάποιος να μου πει ότι η Ελλάδα δεν είναι σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στην κριτική που δέχθηκε για τις προηγούμενες τοποθετήσεις του, ο κ. Φλωρίδης υποστήριξε ότι στη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας, λόγω του ισχυρού δικομματισμού, δεν υπήρχε αντίστοιχο δίλημμα για το ενδεχόμενο ακυβερνησίας.

«Στην Ελλάδα του δικομματισμού ποτέ δεν υπήρχε δίλημμα στον ελληνικό λαό αν θα μείνει η χώρα ακυβέρνητη», δήλωσε.

Το παράδειγμα του Έβρου το 2020

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα επικαλέστηκε τα γεγονότα στα ελληνοτουρκικά σύνορα το 2020, όταν σημειώθηκαν μαζικές προσπάθειες εισόδου μεταναστών στον Έβρο.

«Αν δεν υπήρχε ισχυρή κυβέρνηση η Ελλάδα θα έπεφτε χωρίς να έχει πέσει μια τουφεκιά», είπε, προσθέτοντας: «Φανταστείτε αυτό το γεγονός να συνέβαινε σε περίοδο ακυβερνησίας».

Σε άλλο σημείο ανέφερε ότι στον Έβρο υπήρξε «κανονική επίθεση» και πως η κυβέρνηση εκείνης της περιόδου κατάφερε να την αντιμετωπίσει.

«Στις Καστανιές υπάρχει πινακίδα η οποία λέει ότι “αυτός ο πόλεμος κερδήθηκε χωρίς να πέσει μια σφαίρα”», είπε, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται ισχυρή διακυβέρνηση σε περιόδους κρίσεων.

«Το δίλημμα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης θέλησε, πάντως, να διαχωρίσει τη θέση του από το πολιτικό δίλημμα που έχει χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς στην αντιπαράθεση.

«Το δίλημμα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε ιστορικά παραδείγματα περιόδων πολιτικής αστάθειας, κάνοντας αναφορά στην περίοδο κατά την οποία ο Ανδρέας Παπανδρέου νοσηλευόταν στο Ωνάσειο και την κυβερνητική κρίση που ακολούθησε, αλλά και στα γεγονότα του 1974 στην Κύπρο, συνδέοντας τα περιστατικά αυτά με περιόδους κυβερνητικής αδυναμίας.

Η τοποθέτηση για τη διαφθορά

Ο Γιώργος Φλωρίδης τοποθετήθηκε επίσης στη συζήτηση για τη διαφθορά, αμφισβητώντας αν υπάρχει ένας απόλυτος τρόπος μέτρησης του φαινομένου.

«Υπάρχει κανένα αξιόπιστο διαφθορόμετρο να μετράμε πόσο ήταν χθες, σήμερα, κλπ.;», ανέφερε χαρακτηριστικά.