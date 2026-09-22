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Θεσσαλονίκη: Μία σύλληψη και πρόστιμα ύψους 9.000 ευρώ για παρεμπόριο – Κατασχέθηκαν 671 προϊόντα

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THESTIVAL TEAM

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Μπαράζ ελέγχων ενεργούν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη για την καταπολέμηση του παρεμπορίου. Την προηγούμενη εβδομάδα ελέγχθηκαν 485 άτομα, ενώ συνελήφθη ένα άτομο για παρεμπόριο. Επιβλήθηκαν εννιά διοικητικά πρόστιμα ύψους 9.000 ευρώ συνολικά, σχηματίστηκαν 23 δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου, ενώ κατασχέθηκαν 671 προϊόντα παρεμπορίου

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο καταπολέμησης του παρεμπορίου, έχει συγκροτήσει και λειτουργεί Ειδική Ομάδα Παρεμπορίου, η οποία σε συνεργασία με αστυνομικούς των κατά τόπων Αστυνομικών Τμημάτων και την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης, διενεργούν στοχευμένους ελέγχους, κυρίως σε χώρους όπου παρουσιάζεται έντονη αγοραστική κίνηση, όπως στις παρυφές λαϊκών αγορών, με αποκλειστική αποστολή την πάταξη του φαινομένου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, κατά το χρονικό διάστημα από 14-09-2026 έως 20-09-2026, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Τούμπας, Χαριλάου, Ανάληψης, Ξηροκρήνης, Βούλγαρη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παραλίας:

  • Ελέγχθηκαν (485) άτομα,
  • Συνελήφθη (1) άτομο,
  • Επιβλήθηκαν (9) διοικητικά πρόστιμα ύψους (9.000) ευρώ συνολικά,
  • Σχηματίστηκαν (23) δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου και 
  • Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν (671) προϊόντα παρεμπορίου.

Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Θεσσαλονίκη

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