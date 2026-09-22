Λιβύη: Ομάδα ενόπλων κλείνει στρόφιγγα πετρελαιαγωγού – Μεγάλη μείωση της παραγωγής

Ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόφιγγα πετρελαιαγωγού ο οποίος συνδέει το κοίτασμα Ας Σαράρα της Λιβύης με το λιμάνι στη Ζαουίγια, προκαλώντας μεγάλη μείωση της παραγωγής, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το βράδυ η λιβυκή Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου (ΕΕΠ).

Αν ο αποκλεισμός του αγωγού συνεχιστεί, η εταιρεία προειδοποίησε ότι μπορεί να “αναγκαστεί να κηρύξει ανωτέρα βία”, να αθετήσει συμβατικές υποχρεώσεις της.

Το κλείσιμο της στρόφιγγας “προκαλεί συσσώρευση πίεσης στον αγωγό μεταφοράς αργού” και κατά συνέπεια “μείωση της παραγωγής στο κοίτασμα” Σαράρα, εξήγησε.

Η συνέχιση του κλεισίματος της βάνας θα είχε αποτέλεσμα “την αναστολή των λειτουργιών της παραγωγής, της διακομιδής και της εξαγωγής” από το κοίτασμα αυτό και “θα έβλαπτε άμεσα την εθνική οικονομία” καθώς “θα μείωνε τα έσοδα του κράτους”, ειδικά με φόντο “την άνοδο των τιμών του πετρελαίου παγκοσμίως”, συνέχισε η ΕΕΠ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, το διυλιστήριο στη Ζαουίγια, 45 χιλιόμετρα δυτικά από τη λιβυκή πρωτεύουσα Τρίπολη, υπάρχει επίσης κίνδυνος να αναστείλει τη δραστηριότητά του, κάτι που “θα οδηγούσε σε αύξηση του κόστους” καθώς θα ήγειρε ανάγκη “εισαγωγών καυσίμων από το εξωτερικό”.

Προβλήματα στην παραγωγή πετρελαίου ενσκήπτουν αέναα στη Λιβύη, όπου ένοπλες ομάδες ή κινήματα διαμαρτυρίας προχωρούν συχνά σε αποκλεισμούς κοιτασμάτων αργού, πετρελαιαγωγών ή τερματικών σταθμών προκειμένου να ικανοποιηθούν διάφορες διεκδικήσεις τους.

Η χώρα με τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου στην Αφρική βυθίστηκε στο χάος μετά την εξέγερση που οδήγησε στην ανατροπή και τον θάνατο του Μουάμαρ Καντάφι το 2011.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ