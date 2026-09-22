Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Η Εύη Φραγκάκη είναι χορτασμένος άνθρωπος, δεν είναι ανασφαλής και αδηφάγος

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος μίλησε στο «Happy Day» και τον ρεπόρτερ Δημήτρη Σιδηρόπουλο για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, τις αλλαγές στη βραδινή του εκπομπή, αλλά και για την πρόσφατη απώλεια του πατέρα του.

Ο δημοσιογράφος του OPEN αναφέρθηκε στη νέα σύνθεση της εκπομπής του, μετά την αντικατάσταση της Κατερίνας Παπακωστοπούλου από την Εύη Φραγκάκη, σχολιάζοντας τη συνεργασία με τα νέα πρόσωπα της ομάδας.

Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος μίλησε και για την προσωπική του ζωή και συγκεκριμένα για τον θάνατο του πατέρα του, μια απώλεια που, όπως είναι φυσικό, αποτελεί μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για τον ίδιο και την οικογένειά του.

Ο δημοσιογράφος παραδέχθηκε πως δεν διατηρεί πια επαφές με την πρώην συνεργάτιδά του, ενώ εξομολογήθηκε πως «έχασε» τον γονιό του μία ημέρα πριν την πρεμιέρα του “Άνω Κάτω Κοινωνία”.

«Δόξα τω Θεώ έχουμε όντως μια καλή ατμόσφαιρα φέτος. Μακάρι να τη διατηρήσουμε. Πέρυσι είχαμε μία αρκετά καλή ατμόσφαιρα, αλλά από ένα σημείο και ύστερα δεν είχαμε σύμπνοια ως προς το ποιος είναι ο στόχος μας και η επιθυμία μας για αυτή την εκπομπή», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.

«Εάν η κα. Παπακωστοπούλου μου έστειλε “Καλή επιτυχία”, μάλλον δεν το έλαβα στο κινητό, αλλά ήταν βεβαρημένες οι τελευταίες μέρες και λόγω των προσωπικών γεγονότων, οπότε μπορεί να μην το είδα. Δεν θέλω να την αδικήσω», απάντησε σε σχετική ερώτηση του δημοσιογράφου.

«Μπορεί μέσα σε όλα τα μηνύματα κάπου να χάθηκε. Δεν θα με εξέπληττε, αν δεν ήταν προτεραιότητά της. Μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής, δεν έχουμε κρατήσει επικοινωνία. Δεν μιλάμε.

Με την Κατερίνα συνεργαστήκαμε για κάποιους μήνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι έπρεπε να γίνουμε και φίλοι. Το να ψάχνουμε να βρούμε είτε best friends forever είτε πλακώνονται ενώ δεν υπάρχει ούτε το ένα ούτε το άλλο, ούτε best friends είμαστε με την Κατερίνα, ούτε friends θα έλεγα», σχολιάζει ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.

Όταν ρωτήθηκε για τη νέα προσθήκη στην εκπομπή, ο ίδιος τόνισε:

«Η Εύη Φραγκάκη είναι μια πραγματική δημοσιογράφος της ενημέρωσης. Εγώ θα σου πω για την Εύη ότι νιώθω το εξής ότι είναι ένας χορτασμένος άνθρωπος, ότι δεν είναι ανασφαλής, δεν είναι αδηφάγος. Είναι ένας άνθρωπος που δίπλα του μπορείς σε μια συνεργασία να αισθάνεσαι ασφάλεια. Αυτό δεν ισχύει πάντα».

Αναφορικά με την απώλεια του πατέρα του, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος δήλωσε: «Ο πατέρας μου έφυγε από τη ζωή μια ημέρα πριν από την πρεμιέρα. Η ομάδα με βοήθησε πάρα πολύ. Εδώ και χρόνια μπαινοβγαίναμε στα νοσοκομεία και η κατάσταση γινόταν προοδευτικά όλο και πιο δύσκολη».