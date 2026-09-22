Πανελλήνια Ομοσπονδία Παιδιάτρων: Δωρεά απινιδωτή στο ΠΓΝ Λάρισας

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στα παιδιά, τις οικογένειές τους και το δημόσιο σύστημα υγείας, ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, ενισχύοντας τη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Παίδων με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ενέκρινε ομόφωνα και υλοποίησε τη δωρεά ενός διφασικού φορητού απινιδωτή με ενσωματωμένο μόνιτορ, τύπου BeneHeart D30, του οίκου Mindray Medical International Ltd, συνολικής αξίας 4876 ευρώ.

Ο απινιδωτής έχει ήδη τοποθετηθεί στη ΜΑΦ Παίδων και βρίσκεται στη διάθεση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Μονάδας και τη δυνατότητά της να ανταποκρίνεται άμεσα σε επείγοντα περιστατικά.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί έμπρακτη έκφραση της δέσμευσης της Π.ΟΜ.Ε.Π. να στηρίζει την παιδιατρική φροντίδα και τις δομές δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, όπου η ενίσχυση των υπηρεσιών έχει μεγάλη σημασία για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Η Παιδιατρική Κλινική του ΠΓΝ Λάρισας αποτελεί ένα σημαντικό τριτοβάθμιο παιδιατρικό κέντρο για τη Θεσσαλία, παρέχοντας εξειδικευμένη φροντίδα σε παιδιά που χρειάζονται νοσηλεία και αντιμετώπιση σύνθετων ή επειγόντων περιστατικών.

«Κάθε παιδί πρέπει να έχει πρόσβαση σε ασφαλείς και σύγχρονες υπηρεσίες υγείας»

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Π.ΟΜ.Ε.Π., Κωνσταντίνος Ι. Νταλούκας, ανέφερε τα εξής:

«Πριν από μερικούς μήνες, σε συνάντησή μου με την Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Νεογνολογίας κ. Ιωάννα Γριβέα, Διευθύντρια της Παιδιατρικής Κλινικής, τη ρώτησα ποια ήταν η σημαντικότερη ανάγκη της Κλινικής και με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά. Η απάντησή της ήταν σαφής: ένας απινιδωτής.

Αποφασίσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την ανάγκη, προσφέροντας έναν σύγχρονο απινιδωτή, ως έμπρακτη συμβολή στην ασφάλεια των παιδιών και στην άμεση αντιμετώπιση κρίσιμων περιστατικών.

Για εμάς, η ενίσχυση της παιδιατρικής φροντίδας στην περιφέρεια αποτελεί σημαντική προτεραιότητα. Κάθε παιδί, όπου κι αν κατοικεί, πρέπει να έχει πρόσβαση σε ασφαλείς και σύγχρονες υπηρεσίες υγείας. Ελπίζουμε η συμβολή της Ομοσπονδίας μας να υπηρετήσει για πολλά χρόνια τον σκοπό για τον οποίο προσφέρθηκε».

«Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, η προσφορά στην παιδιατρική φροντίδα είναι ευθύνη, αλληλεγγύη και επένδυση στο πιο πολύτιμο αγαθό: την υγεία των παιδιών», τονίζει η Ομοσπονδία στην ανακοίνωσή της.