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Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση του 38χρονου από την Σταυρούπολη

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 38χρονου άνδρα που είχε εξαφανιστεί από το πρωί της Δευτέρας (14/9) από την περιοχή της Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Χαμόγελο του Παιδιού, η περιπέτεια του 38χρονου έληξε, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν. Ο 38χρονος βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία του.

Υπενθυμίζεται ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και άμεσα προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να συνέτρεχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον 38χρονο, για οτιδήποτε χρειαστεί.

Εξαφάνιση Θεσσαλονίκη

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