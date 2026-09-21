Πέντε ασυνήθιστοι τρόποι για να ξεπεράσετε έναν χωρισμό

Δυστυχώς, δεν έχουν όλες οι σχέσεις χαρούμενο τέλος. Κάθε χωρισμός, λένε, θυμίζει έναν μικρό θάνατο και η αλήθεια είναι πως το τέλος μιας σχέσης είναι μια πολύ επώδυνη κατάσταση. Μπορεί να μας ταρακουνήσει, να επηρεάσει την αυτοπεποίθησή μας και την πίστη μας στον έρωτα και την αγάπη.

Ευτυχώς, ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός και με τη σειρά μας μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να ξεπεράσει έναν χωρισμό και να προχωρήσει μπροστά. Παλαιότερα, αναφέραμε τους τρόπους που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στο να συνεχίσουμε μετά το τέλος μιας σχέσης, τους οποίους εγκρίνουν και οι ψυχολόγοι. Σήμερα, σας παρουσιάζουμε πέντε «ασυνήθιστους» τρόπους, που ίσως σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε έναν χωρισμό.

Αντιμετωπίστε τον χωρισμό ως μια φυσική πληγή

Δώστε στον εαυτό σας τη φροντίδα που θα δίνατε αν είχατε κάποιο τραύμα στο σώμα σας. Δηλαδή, περιποιηθείτε στον εαυτό σας και δώστε χρόνο στην πληγή σας. Μπορεί να μην λειτουργείτε απόλυτα ήρεμα για ορισμένο καιρό και αυτό είναι φυσιολογικό.

Φτιάξτε μια λίστα χωρισμού

Η μουσική έχει έναν θετικό αντίκτυπο στην ψυχολογία, γι’ αυτό και μια λίστα με αγαπημένα τραγούδια είναι λύση – κλειδί στο να ξεπεράσετε έναν χωρισμό. Όσο για το ποια τραγούδια θα επιλέξετε; Σύμφωνα με μία έρευνα του 2016, ακόμα και η πιο λυπημένη μουσική μπορεί να λειτουργήσει ως παρηγοριά για κάποιους. Αν γνωρίζετε ότι πως οι μπαλάντες σας ηρεμούν προτιμήστε τις, διαφορετικά αφήστε το μουσικό beat να σας παρασύρει.

Καθαρίστε τα social media

Το μεγαλύτερο πρόβλημα των σύγχρονων χωρισμών είναι πιθανότα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δυστυχώς, λόγω αυτών δεν μπορούμε να διώξουμε το άλλο άτομο εύκολα από τη ζωή μας. Είτε κοιτάζετε παλιές φωτογραφίες είτε βλέπετε παλιές ή νέες δημοσιεύσεις με τον πρώην σύντροφό σας, δεν βοηθά. Ό,τι κι αν νομίζετε πως θα σκεφτούν οι άλλοι το να διαγράψετε τον πρώην σύντροφός σας από τους λογαριασμούς σας δεν είναι κατακριτέο. Είναι μια κίνηση για να βοηθήσετε τον εαυτό σας.

Κάντε γυμναστική

Όπως και η μουσική έτσι και η γυμναστική επηρεάζουν πολύ θετικά την ψυχολογία. Αερόβιες ασκήσεις, ασκήσεις με βάρη, κολύμβηση. Επιλέξτε όποιο πρόγραμμα γυμναστικής και άσκησης σάς ταιριάζει και ξεκινήστε. Πέρα από τον ψυχικό σας κόσμο θα βοηθήσετε πολύ και την φυσική σας κατάσταση. Επιπλεόν, οι ορμόνες που εκκρίνονται κατά τη διάρκεια της άσκησης ανεβάζουν τη διάθεση και μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα.

Βγείτε ραντεβού… με τον εαυτό σας

Παράξενο ε; Κι όμως, αντί να επιδοθείτε σε έναν «χορό» ραντεβού με αγνώστους προτιμήστε να βγάλετε ραντεβού τον ίδιο σας τον εαυτό. Μαγειρέψτε για εσάς, ετοιμάστε ένα όμορφο τραπέζι, πηγαίνετε μια βόλτα. Φερθείτε στον εαυτό σας σαν να είναι ο καλύτερος σύντροφος, επειδή, μαντέψτε! είστε ο καλύτερος σύντροφος του εαυτού σας.

Πηγή: marieclaire.gr