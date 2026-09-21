Τέσσερα ζώδια θα αρχίσουν να παίρνουν αυτό που θέλουν μέσα στους επόμενους εννέα μήνες

Με τη Μαύρη Σελήνη Λίλιθ στον Αιγόκερω, τα δεδομένα αλλάζουν και οι μεγάλες νίκες είναι πιο κοντά, τουλάχιστον για τα παρακάτω τέσσερα ζώδια. Αν ανήκετε σε αυτά, μπορείτε να αρχίσετε να διεκδικείτε άφοβα ό,τι πραγματικά θέλετε. Ήρθε η στιγμή να σταματήσετε να περιορίζετε τον εαυτό σας για χάρη των άλλων και να αξιοποιείτε τη δύναμή σας.

Ζυγός

Ήρθε η ώρα να σταματήσετε να αφήνετε τους άλλους να σας εκμεταλλεύονται. Από εδώ και πέρα δεν είστε διατεθειμένοι να κάνετε συνεχώς συμβιβασμούς. Σταματάτε να προσπαθείτε να ευχαριστήσετε τους πάντες και να περιορίζετε τον εαυτό σας. Αυτή η στάση δεν σας έδωσε ό,τι θέλατε στο παρελθόν και γνωρίζετε ότι δεν πρόκειται να σας το δώσει ούτε τώρα.

Από τη στιγμή που αναγνωρίζετε τη δύναμή σας, όλα αλλάζουν. Και με την Αφροδίτη να ετοιμάζεται να γυρίσει ανάδρομη στο ζώδιό σας στις αρχές Οκτωβρίου, είναι μόνο η αρχή. Δεν χρειάζεται, για παράδειγμα, να προσπαθείτε να κάνετε κάποιον να αισθανθεί καλύτερα αφού τον απορρίψετε. Ή, ακόμα χειρότερα, να προσποιείστε ότι ανταποκρίνεστε στο φλερτ του για να μην τον φέρετε σε δύσκολη θέση.

Καρκίνος

Σταματήστε να ανέχεστε την ασέβεια. Η Λίλιθ στον Αιγόκερω έρχεται να σας διδάξει ένα πολύτιμο μάθημα: ότι μπορείτε να φύγετε από τη ζωή κάποιου χωρίς, απαραίτητα, να σταματήσετε να νοιάζεστε για εκείνον. Ήρθε η ώρα να θέσετε όρια και ίσως να απομακρύνετε ορισμένους ανθρώπους από τη ζωή σας. Όσο δύσκολο κι αν είναι, χρειάζεται προστατεύσετε τον εαυτό σας. Μόνο έτσι θα αποκτήσετε αυτό που πραγματικά θέλετε. Ναι, έχετε ενσυναίσθηση, αλλά αυτό δεν επιτρέπει σε κανέναν να συνεχίσει να σας πληγώνει. Αγαπήστε τον εαυτό σας αρκετά ώστε να γνωρίζετε πότε πρέπει να φύγετε.

Κριός

Ως ζώδιο της φωτιάς, είστε γνωστοί για τον παρορμητισμό και τις έντονες αντιδράσεις σας. Με τη Λίλιθ, όμως, να βρίσκεται πλέον στον Αιγόκερω, αρχίζετε να γίνεστε πιο παρατηρητικοί – και αυτό σας βοηθά να αποκτήσετε όσα θέλετε. Τώρα θα καταστρώσετε στρατηγικές. Θα σταματήσετε να αναρωτιέστε αμέσως αν αντιδράτε υπερβολικά αλλά θα αρχίσετε να παρατηρείτε τι ακριβώς έκανε ο άλλος για να προκαλέσει αυτή την αντίδραση. Θα μάθετε να αξιοποιείτε τον θυμό σας, αντί να τον αφήνετε να σας παρασύρει. Δεν θα ξεσπάτε χωρίς λόγο και θα είναι πιο δύσκολο και για τους άλλους να σας προκαλέσουν. Αφήστε τους να πιστεύουν ό,τι θέλουν για εσάς.

Αιγόκερως

Η παρουσία της Λίλιθ στο ζώδιό σας φέρνει καλά νέα. Η περίοδος κατά την οποία δεν παίρνατε αυτό που θέλατε φτάνει επισήμως στο τέλος της. Αρχίζει μια νέα εποχή, επιτυχίας, είτε αυτό αρέσει στους άλλους είτε όχι. Έχετε μεγάλα όνειρα και γνωρίζετε ότι διαθέτετε όλα όσα χρειάζονται για να τα πραγματοποιήσετε. Τώρα είστε έτοιμοι να το δείξετε και στον κόσμο.

Δεν χρειάζεται να περιορίζετε τις επιθυμίες σας. Δεν χρειάζεται να προσποιείστε ότι είστε λιγότερο ικανοί, μόνο και μόνο για να αισθάνεται κάποιος άλλος σημαντικός. Δεν πειράζει αν κάποιοι ενοχλούνται από την επιτυχία σας και το δείχνουν, εμμέσως ή άμεσα. Η ζωή σας είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα και σημαντική από τις αντιδράσεις τους.

Πηγή: marieclaire.gr