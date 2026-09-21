Η έκθεση “Van Gogh: The Immersive Experience” έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Ο καθηλωτικός κόσμος του Vincent Van Gogh έρχεται στο Περίπτερο 5 του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης από τις 26 Σεπτεμβρίου 2026.

Η Placebo Events σε συνδιοργάνωση με τη ΔΕΘ-HELEXPO και σε συνεργασία με το ΚΘΒΕ παρουσιάζει την πολυαναμενόμενη έκθεση Van Gogh: TheImmersiveExperience, μια πρωτοποριακή παραγωγή σε συνεργασία με τη διεθνούς φήμης Exhibition Hub, που έχει μαγέψει εκατομμύρια θεατές σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως.

Μια ανεπανάληπτη εμπειρία, όπου τα έργα του μεγάλου καλλιτέχνη, Vincent Van Gogh, αναβιώνουν μέσω υψηλής ποιότητας εικόνων και προβολών, κατακλύζοντας τον χώρο σε κάθε επιφάνεια με φως, χρώμα και κίνηση.

Σας καλούμε να βιώσετε την τέχνη αλλιώς: μια διαδραστική εμπειρία πολλαπλών αισθήσεων, όπου τα πιο εμβληματικά έργα του VincentVanGogh ζωντανεύουν γύρω σας, σε τοίχους και οροφές με φως, ήχο και κίνηση που κόβουν την ανάσα. Μπείτε κυριολεκτικά στον κόσμο του μεγάλου καλλιτέχνη, μέσα από ένα μοναδικό δωμάτιο εικονικής πραγματικότητας (VRroom), που σας μεταφέρει σε μια περιήγηση ανάμεσα στα χρώματα του ονείρου ενός καλλιτέχνη που ήθελε να ζωγραφίσει…την ψυχή του κόσμου.

Ημερομηνία έναρξης: 26 Σεπτεμβρίου 2026

Τοποθεσία: ΔΕΘ -Περίπτερο 5

Σχολικές επισκέψεις: Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00

Ώρες Κοινού :Δευτέρα -Πέμπτη 13:30-15:00 Παρασκευή 13:30-19:00, Σάββατο 10:00-20:00 και Κυριακή 10:00-19:00.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://placeboevents.gr/event/van-gogh-the-immersive-experience-thessaloniki/