Θάνατος Μαζωνάκη: Εξετάζεται αν τού χορηγήθηκε μέθη κατά την πλασμαφαίρεση – Τι λέει ο ιατροδικαστής Δ. Γαλεντέρης

Ένα νέο, κρίσιμο ερώτημα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη: εάν πριν ή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης τού χορηγήθηκε κάποιο φάρμακο για μέθη ή καταστολή.

Το ενδεχόμενο εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς νέα στοιχεία και μαρτυρίες δημιουργούν ερωτήματα για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο καλλιτέχνης μέσα στο ιατρείο. Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η φωτογραφία που είχε στείλει η κατηγορούμενη γιατρός Ιωάννα Γάκα στον υπνοθεραπευτή. Σε αυτήν ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται καθισμένος στο μηχάνημα, με γερμένο κεφάλι και κλειστά μάτια, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το επίπεδο των αισθήσεών του εκείνη τη στιγμή.

Η φωτογραφία φέρεται να εστάλη περίπου στις 14:44, ενώ, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο καλλιτέχνης είχε φτάσει στο ιατρείο περίπου στις 14:00 και είχε περιγραφεί από τη γιατρό ως ιδιαίτερα διεγερμένος.

Αν οι τοξικολογικές εξετάσεις δείξουν ότι είχε προηγηθεί χορήγηση κατασταλτικού φαρμάκου, το στοιχείο αυτό θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά τα δεδομένα της έρευνας. Θα πρέπει να διερευνηθούν το είδος και η ποσότητα του φαρμάκου, ποιος το χορήγησε, με ποια ένδειξη και κάτω από ποιες συνθήκες παρακολουθούνταν ο ασθενής.

Γαλεντέρης: «Αν έχει χορηγηθεί μέθη, θα το δούμε στις τοξικολογικές»

Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης εξηγεί στο Live News ότι οι τοξικολογικές εξετάσεις μπορούν να δώσουν κρίσιμες απαντήσεις και να αποκαλύψουν εάν είχε χορηγηθεί στον Γιώργο Μαζωνάκη φαρμακευτική ουσία που προκαλεί καταστολή.

Όπως επισημαίνει, έχει μεγάλη σημασία να διαπιστωθεί όχι μόνο αν χορηγήθηκε μέθη, αλλά και ποιο είδος καταστολής χρησιμοποιήθηκε, καθώς οι επιπτώσεις στον οργανισμό διαφέρουν σημαντικά.

«Προφανώς και θα δούμε οτιδήποτε έχει χορηγηθεί με την τοξικολογική εξέταση. Αυτό περιμένουμε, γιατί το συγκεκριμένο γεγονός, δηλαδή αν χορηγήθηκε ή όχι μέθη, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός και μπορεί να δώσει πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα απαντήσεις», αναφέρει.

Ο ίδιος εξηγεί ότι ο όρος «μέθη» περιλαμβάνει διαφορετικά επίπεδα καταστολής. Η ελάχιστη καταστολή ή αγχόλυση μπορεί να επιτευχθεί με φάρμακα από το στόμα και δεν έχει τις ίδιες επιπτώσεις με τη μέτρια ή τη βαθιά καταστολή.

«Η μέθη δεν είναι μία, έχει κατηγορίες. Η πιο μικρή μέθη, η ελάχιστη καταστολή ή αγχόλυση, ουσιαστικά είναι από του στόματος σκευάσματα τα οποία ενδεχομένως δεν μπορούν να επηρεάσουν την καρδιακή ή την αναπνευστική λειτουργία. Όμως η μέτρια και η βαθιά καταστολή χορηγούνται με ενδοφλέβια σκευάσματα και, εάν δεν ξέρεις να τα χειριστείς, εάν δεν έχεις γνώσεις να αερίσεις ή να ανανήψεις τον ασθενή ή να αναστείλεις τη μέθη, φυσικά και μπορούν να συνδεθούν με ανακοπή».

Τι σημαίνει η απουσία αναισθησιολόγου

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το ποιος θα μπορούσε να έχει χορηγήσει ένα τέτοιο φάρμακο για μέθη. Ο κ. Γαλεντέρης είναι κατηγορηματικός ότι η χορήγηση καταστολής δεν μπορεί να γίνεται από ανειδίκευτο γιατρό. Όπως εξηγεί, για τη μέτρια και τη βαθιά καταστολή απαιτείται παρουσία αναισθησιολόγου, καθώς ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται και να υπάρχει δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης αναπνευστικής ή καρδιαγγειακής επιπλοκής.

«Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να την κάνει ανειδίκευτος γιατρός. Καμία από τις μορφές μέθης δεν μπορεί να χορηγηθεί έτσι. Η ελάχιστη καταστολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάποιες πολύ συγκεκριμένες ειδικότητες που έχουν εκπαιδευτεί. Στη μέτρια ή τη βαθιά καταστολή χρειάζεται οπωσδήποτε παρουσία αναισθησιολόγου», εξηγεί.

Θάνατος Μαζωνάκη – Από την υπερδιέγερση στην εικόνα της φωτογραφίας

Ο ιατροδικαστής αναφέρεται και στη διαφορά ανάμεσα στην κατάσταση στην οποία φέρεται να έφτασε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο και στην εικόνα του λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με την περιγραφή που έχει δοθεί, ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε περίπου στις 14:00 σε κατάσταση υπερδιέγερσης. Περίπου 40 λεπτά αργότερα, στη φωτογραφία που εστάλη από το ιατρείο, εμφανίζεται με κλειστά μάτια και γερμένο κεφάλι.

Ο κ. Γαλεντέρης θεωρεί ότι η χορήγηση ενός κατασταλτικού φαρμάκου θα μπορούσε, ως υπόθεση εργασίας, να εξηγήσει μια τόσο γρήγορη μεταβολή της κλινικής εικόνας.

«Αυτή η ροή γεγονότων καθίσταται φυσιολογική αν βάλουμε μέσα στο παζλ και τη χορήγηση μέθης. Αν δηλαδή υποθέσουμε ότι όντως έφτασε διεγερτικός και για να προχωρήσει στην ενέργεια της πλασμαφαίρεσης χορηγήθηκε μέθη, μπορεί αυτή η μέθη όντως να καταστείλει τον οργανισμό και να έχουμε την εικόνα που φαίνεται στη φωτογραφία».

Προσθέτει, ωστόσο, ότι όλα αυτά παραμένουν υποθέσεις μέχρι να υπάρξουν τα εργαστηριακά αποτελέσματα.

Τι αναφέρουν εργαζόμενες του ιατρείου

Στο ίδιο ερώτημα, αν δηλαδή χορηγήθηκε ή όχι μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη, οδηγούν και μαρτυρίες από εργαζόμενες του ιατρείου.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή Live News, μία εργαζόμενη φέρεται να είχε στείλει σε συγγενικό της πρόσωπο μήνυμα στο οποίο ανέφερε ότι στον Γιώργο Μαζωνάκη ενδέχεται να είχε χορηγηθεί μέθη. Το συγκεκριμένο μήνυμα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διαγράφηκε αργότερα.

Άλλη εργαζόμενη έχει αναφέρει ότι, ενώ βρισκόταν στον διάδρομο, άκουσε από το δωμάτιο όπου βρίσκονταν οι γιατροί συγκεκριμένες λέξεις. Όπως μεταφέρθηκε από πρόσωπο που γνωρίζει την κατάθεσή της, είχε ακούσει τις λέξεις «μέθη», «απινιδωτής» και «αδρεναλίνη».

Οι συγκεκριμένες αναφορές δεν αποδεικνύουν από μόνες τους ότι πράγματι χορηγήθηκε κατασταλτικό φάρμακο, αποτελούν όμως στοιχεία που αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης και σε συνδυασμό με τα εργαστηριακά ευρήματα.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις θα δώσουν την κρίσιμη απάντηση

Το αν τελικά χορηγήθηκε ή όχι μέθη παραμένει προς το παρόν ανοιχτό.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις είναι εκείνες που αναμένεται να δείξουν εάν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη υπήρχαν κατασταλτικές ή άλλες φαρμακευτικές ουσίες και, εφόσον εντοπιστούν, σε ποια κατηγορία ανήκαν.

Το αποτέλεσμα θεωρείται κρίσιμο, καθώς μπορεί να φωτίσει όχι μόνο την εικόνα του καλλιτέχνη στη φωτογραφία, αλλά και το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο ιατρείο πριν από την κατάρρευσή του και εάν απαιτείται να διερευνηθούν πρόσθετες ιατρικές ευθύνες.