Πέτρος Κουσουλός: Η απρόσμενη ομολογία του παρουσιαστή για το ιατρείο που πέθανε ο Μαζωνάκης: “Ήμουν ένας από αυτούς που μπήκαν σε αυτό το ιατρείο”

Τη δική του προσωπική εμπειρία από το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι αποκάλυψε ο Πέτρος Κουσουλός, στην πρεμιέρα της εκπομπής «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, μιλώντας για την υπόθεση που βρίσκεται στο επίκεντρο μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο παρουσιαστής, ο οποίος από την πρώτη στιγμή είχε τονίσει ότι τον πρώτο και τελευταίο λόγο στην υπόθεση έχει η Δικαιοσύνη, ανέφερε ότι επί 12 ημέρες παρακολουθούσε τις εξελίξεις και όσα έρχονταν στο φως γύρω από το συγκεκριμένο ιατρείο και τους δύο γιατρούς που βρίσκονται πλέον προφυλακισμένοι, την Ιωάννα Γάκα και τον Ηλία Θεοδωρόπουλο.

Όπως είπε, όσα παρακολουθούσε το διάστημα αυτό τον οδήγησαν να μιλήσει δημόσια και για τη δική του εμπειρία, καθώς, όπως αποκάλυψε, είχε επισκεφθεί και ο ίδιος το ιατρείο.

«Ήμουν ένας από αυτούς που μπήκαν σε αυτό το ιατρείο»

«Οφείλω να είμαι απόλυτα διαυγής. Ήμουν ένας από αυτούς που μπήκαν σε αυτό το ιατρείο και θα σας εξηγήσω τους λόγους», ανέφερε ο Πέτρος Κουσουλός. Όπως εξήγησε, η επίσκεψή του στην Καρνεάδου έγινε τον περασμένο Ιούνιο, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της προηγούμενης τηλεοπτικής σεζόν, όταν αντιμετώπισε ένα προσωπικό ζήτημα υγείας.

Ο ίδιος ανέφερε ότι είχε διαγνωστεί με δεύτερο αυτοάνοσο νόσημα και, μετά τις απαραίτητες εξετάσεις και τις συζητήσεις με τους θεράποντες γιατρούς του, αναζητούσε τρόπους αντιμετώπισης της κατάστασής του.

«Η δουλειά του δημοσιογράφου και του παρουσιαστή είναι πάρα πολύ αγχώδης. Δεν σηκωνόμαστε εδώ πέρα, φοράμε τα καλά μας, μακιγιαριζόμαστε και κάνουμε μια εκπομπή. Είναι πολύ δύσκολο και σε ψυχολογικό επίπεδο να διαχειριστείς τέτοιου είδους θέματα», ανέφερε.

Πώς έμαθε για την Ιωάννα Γάκα και τον Ηλία Θεοδωρόπουλο

Στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με όσα περιέγραψε, άκουσε για πρώτη φορά τα ονόματα της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου.

Όπως είπε, μέχρι τότε δεν γνώριζε ούτε τους δύο γιατρούς ούτε την ύπαρξη του ιατρείου στην Καρνεάδου. Πρόσωπα από το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον τού μίλησαν θετικά για την Ιωάννα Γάκα, αναφέροντας μεταξύ άλλων περιπτώσεις ασθενών που, σύμφωνα με όσα του μεταφέρθηκαν, είχαν απευθυνθεί σε εκείνη.

Ο Πέτρος Κουσουλός υποστήριξε ακόμη ότι είχε συζητήσει την κατάσταση της υγείας του με γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων και ότι κάποιοι από αυτούς γνώριζαν την Ιωάννα Γάκα.

Με αφορμή αυτό, έθεσε το ερώτημα κατά πόσο ήταν πράγματι άγνωστη στον ιατρικό χώρο η συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Η επίσκεψη στην Καρνεάδου 11

Ο παρουσιαστής αποφάσισε τελικά να επισκεφθεί το ιατρείο στην Καρνεάδου, έχοντας μαζί του τη σύζυγό του, Ευαγγελία. Όπως ανέφερε, αρχικά πήγε εκεί αποκλειστικά ως ασθενής, αναζητώντας λύσεις για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Στη συνέχεια, όπως περιέγραψε, άρχισε να ενεργοποιείται και το δημοσιογραφικό του ένστικτο.

«Όταν προέκυψαν πληροφορίες ή, εν πάση περιπτώσει, άρχισε να χτυπάει το δημοσιογραφικό μου ένστικτο, δεν λειτούργησε η ιδιότητά μου ως δημοσιογράφου. Λειτούργησα ως ένας ασθενής ο οποίος αγωνιούσε για την υγεία του, γιατί ως ασθενής πήγα εγώ εκεί», είπε.

Ο Πέτρος Κουσουλός αναφέρθηκε παράλληλα σε όσα, όπως υποστήριξε, προκαλούν ερωτήματα γύρω από τη λειτουργία του ιατρείου και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνταν εκεί, ενώ σχολίασε και τις δημόσιες τοποθετήσεις προσώπων και φορέων που, όπως είπε, εμφανίζονται να μην γνώριζαν τη δραστηριότητα που αναπτυσσόταν στην Καρνεάδου.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να δώσει περισσότερες προσωπικές λεπτομέρειες σε αυτή τη φάση, ώστε να μην χαθεί η ουσία της υπόθεσης.

Η προσωπική του εμπειρία, όπως ανέφερε, αποτέλεσε στη συνέχεια την αφετηρία για ένα ευρύτερο δημοσιογραφικό ρεπορτάζ γύρω από το ιατρείο της Καρνεάδου, τους δύο γιατρούς και όσα εξετάζονται πλέον από τις Αρχές μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στο επίκεντρο της έρευνας παραμένει πλέον το τι συνέβαινε στο ιατρείο της Καρνεάδου 11 και ποια ήταν η έκταση της δραστηριότητας που αναπτυσσόταν εκεί.