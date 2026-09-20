Μπέος: Θα γίνει καταγγελία στον εισαγγελέα για Τζήλο, Πολυχρόνη, παίχτηκαν εκατομμύρια στο διπλό

Πέρα από τις αναρτήσεις που έκανε στα social media ο Αχιλλέας Μπέος παραχώρησε και δηλώσεις στη μικτή ζώνη μετά το τέλος του αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ.

Ο Δήμαρχος του Βόλου δήλωσε ακόμα ότι ο Λούκα Γιόβιτς πήρε πέναλτι “μαϊμού”.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αχιλλέας Μπέος:

«Θα γίνει καταγγελία στον εισαγγελέα για τη συμμετοχή Τζήλου και Πολυχρόνη στο διπλό της ΑΕΚ. Υπάρχει αλλοίωση αποτελέσματος. Αυτά τα πέναλτι δίνονταν τη δεκαετία του 2000 και του 1990. Είναι ντροπή, ντροπή, ντροπή η ΑΕΚ να κερδίζει έτσι.

Η Cosmote δεν έδειξε τη φάση. Αν κάποιος πει ότι είναι πέναλτι, εγώ δεν ξαναπηγαίνω στο γήπεδο. Ο Γιόβιτς ντύθηκε μαϊμού και πήρε ένα πέναλτι μαϊμού. Παίχτηκαν εκατομμύρια ευρώ στο διπλό της ΑΕΚ».