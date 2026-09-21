Βίκυ Σταυροπούλου για Χρήστο Χατζηπαναγιώτη: “Βγήκε και είπε τέτοιο πράγμα στο Happy Day; Θα με κάψει αυτός”

Η Βίκυ Σταυροπούλου μίλησε το πρωί της Δευτέρας για τον ρόλο της ως γιαγιά αλλά και τη δήλωση του Χρήστου Χατζηπαναγιώτη σχετικά με την εγκυμοσύνη της κόρης της, Δανάης Μπάρκα.

Η Βίκυ Σταυροπούλου είπε αρχικά πως «δεν είμαι άνθρωπος που δίνει συμβουλές. Τα παιδιά, σε όλες τις ηλικίες, κάνουν αυτό που βλέπουν και καταλαβαίνουν και πολύ περισσότερο απ’ τον καθένα. Οι συμβουλές είναι άχρηστες».

Η ηθοποιός πρόσθεσε στη συνέχεια ότι «νιώθω πολύ χαρούμενη γιατί είναι η Δανάη χαρούμενη. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Νιώθω χαρούμενη! Το πώς μου ανακοίνωσε η Δανάη την εγκυμοσύνη, δεν θα το μάθετε ποτέ, διότι αυτό είναι μια τόσο δική μας στιγμή που δεν είναι για να την μοιραστούμε».

Η Σίσσυ Χρηστίδου ανέφερε τη δήλωσε ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης στο «Happy Day» ότι «εκείνος ήταν πάρα πολύ ψύχραιμος στην είδηση της εγκυμοσύνης, εσύ δεν ήσουν».

«Βγήκε ο Χρήστος και είπε τέτοιο πράγμα στο Happy Day; Θα με κάψει αυτός! Τα εν οίκω μη εν δήμω. Είμαι χαρούμενη, εύχομαι να πάνε όλα καλά» είπε στο τέλος η ηθοποιός.