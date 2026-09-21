MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Βίκυ Σταυροπούλου για Χρήστο Χατζηπαναγιώτη: “Βγήκε και είπε τέτοιο πράγμα στο Happy Day; Θα με κάψει αυτός”

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η Βίκυ Σταυροπούλου μίλησε το πρωί της Δευτέρας για τον ρόλο της ως γιαγιά αλλά και τη δήλωση του Χρήστου Χατζηπαναγιώτη σχετικά με την εγκυμοσύνη της κόρης της, Δανάης Μπάρκα.

Η Βίκυ Σταυροπούλου είπε αρχικά πως «δεν είμαι άνθρωπος που δίνει συμβουλές. Τα παιδιά, σε όλες τις ηλικίες, κάνουν αυτό που βλέπουν και καταλαβαίνουν και πολύ περισσότερο απ’ τον καθένα. Οι συμβουλές είναι άχρηστες».

Η ηθοποιός πρόσθεσε στη συνέχεια ότι «νιώθω πολύ χαρούμενη γιατί είναι η Δανάη χαρούμενη. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Νιώθω χαρούμενη! Το πώς μου ανακοίνωσε η Δανάη την εγκυμοσύνη, δεν θα το μάθετε ποτέ, διότι αυτό είναι μια τόσο δική μας στιγμή που δεν είναι για να την μοιραστούμε».

Η Σίσσυ Χρηστίδου ανέφερε τη δήλωσε ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης στο «Happy Day» ότι «εκείνος ήταν πάρα πολύ ψύχραιμος στην είδηση της εγκυμοσύνης, εσύ δεν ήσουν».

«Βγήκε ο Χρήστος και είπε τέτοιο πράγμα στο Happy Day; Θα με κάψει αυτός! Τα εν οίκω μη εν δήμω. Είμαι χαρούμενη, εύχομαι να πάνε όλα καλά» είπε στο τέλος η ηθοποιός.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Ο Σταμάτης Σπανουδάκης υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό – Αναβάλλεται η συναυλία του

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Ο Πάνος Καλλίτσης χώρισε από τη δικηγόρο σύντροφό του, Ιλεάνα Λουδάρου, μετά από οχτώ χρόνια δεσμού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Μαρινάκης: H ελληνική οικονομία απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των αγορών

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Σταμάτης Γονίδης: Ο Γιώργος Μαζωνάκης πιάστηκε κορόιδο από αυτά τα λαμόγια και έκανε αυτή την απερίσκεπτη κίνηση

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Τζόκερ: Ένας υπερτυχερός τίναξε την μπάνκα και κέρδισε 9,7 εκατ. ευρώ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Εντοπίστηκαν 34 παράνομοι μετανάστες από drone της Frontex νότια της Γαύδου