Πετρέλαιο: Πτώση περίπου 2% στις τιμές του Brent

Πτώση περίπου 2% καταγράφουν τη Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου, υποχωρώντας στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 11 ημερών, καθώς οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα στηΓενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στις πιθανότητες να υπάρξει διπλωματική πρόοδος στον πόλεμο με το Ιράν.

Σύμφωνα με το Reuters, στην αποκλιμάκωση των τιμών συμβάλλει και η μερική ανάκαμψη των εξαγωγών πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent και του αμερικανικού αργού WTI υποχώρησαν νωρίτερα τη Δευτέρα στα χαμηλότερα επίπεδά τους από τις 10 Σεπτεμβρίου. Στις 11:59, το Brent παράδοσης Νοεμβρίου διαμορφωνόταν στα 101,75 δολάρια το βαρέλι, με απώλειες 2,12 δολαρίων ή 2%.

Όσον αφορά το συμβόλαιο παράδοσης Οκτωβρίου του WTI, το οποίο λήγει την Τρίτη, έχανε 1,96 δολάρια ή 2%, στα 98,34 δολάρια το βαρέλι, ενώ το συμβόλαιο Νοεμβρίου βρισκόταν στα 94,16 δολάρια.

Οι προσδοκίες για διπλωματική αποκλιμάκωση

Ιράν και ΗΠΑ αντάλλαξαν την Κυριακή νέες απειλές. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν ανοιχτός σε μια συνάντηση με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος αναμένεται αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Φαίνεται ότι ένα μέρος του ασφάλιστρου κινδύνου υποχωρεί από τις τιμές του πετρελαίου, λόγω των προσδοκιών ότι αυτή την εβδομάδα μπορεί να ανοίξει ένας διπλωματικός δρόμος για την αποκλιμάκωση του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν», δήλωσε ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγορών της KCM Trade.

Το Ιράν έχει ήδη διαβιβάσει στους μεσολαβητές τους όρους που θέτει για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Al Jazeera ο επικεφαλής ασφαλείας της χώρας, Μοχσέν Ρεζαΐ.

Παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή

Παρά τις προσδοκίες για διπλωματική κινητικότητα, η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει υψηλή. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι το Σάββατο έπληξαν με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη «ευαίσθητους» στόχους στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ, καθώς και εγκατάσταση της Aramco στην πόλη Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους εξαγωγής πετρελαίου.

Τη Δευτέρα, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι το Ιράν θα χρησιμοποιήσει νέα όπλα και θα πλήξει στόχους που δεν έχουν δεχθεί επίθεση μέχρι σήμερα, εάν οι ΗΠΑ εξαπολύσουν νέα επίθεση εναντίον του, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars.

Παράλληλα, η Κίνα ζήτησε από το Ιράν να παρέμβει ώστε να περιοριστούν οι επιθέσεις των Χούθι, έπειτα από σχετικό αίτημα της Σαουδικής Αραβίας προς το Πεκίνο. Την πληροφορία μετέφεραν τρεις ιρανικές πηγές με γνώση του θέματος.

Αυξήθηκαν οι σαουδαραβικές ροές μέσω Ορμούζ

Οι επιθέσεις των Χούθι στον αγωγό Ανατολής-Δύσης της Saudi Aramco ανάγκασαν τον κρατικό ενεργειακό όμιλο να αυξήσει τις εξαγωγές μέσω του Στενού του Ορμούζ για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, αφού προηγουμένως είχε διακόψει μέρος των φορτώσεων μέσω Γιανμπού.

«Οι ροές πετρελαίου στη Μέση Ανατολή παραμένουν απροσδόκητα ισχυρές, παρά τα προβλήματα στον αγωγό Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας», ανέφεραν αναλυτές της JPMorgan σε έκθεσή τους στις 18 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η σημαντικότερη μεταβολή καταγράφεται στη Σαουδική Αραβία. Δορυφορικά δεδομένα δείχνουν ότι οι ποσότητες σαουδαραβικού πετρελαίου που μεταφέρονται μέσω του Στενού του Ορμούζ ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 2,9 εκατ. βαρέλια ημερησίως τις τελευταίες έξι ημέρες, από μόλις 700.000 βαρέλια ημερησίως τον Αύγουστο.